Квартал 95 потролив Трампа — відео

У "Кварталі" порівняли Трампа із боягузливим школярем — відео
Зірки студії "Квартал 95" Юрій Ткач та Ірина Сопонару висміяли кандидата в президенти США Дональда Трампа. У шоу закцентували на тому, як політичний діяч змінив свою риторику після приїзду до Америки президента Зеленського.
Відео опублікували на YouTube.
"Квартал" про Трампа
''Кварталівці'' нагадали про те, що Трамп блокував допомогу Україні, пропонував віддати частину територій РФ та недолюблює нашого президента. Зеленський зустрівся із кандидатом в президенти під час своєї поїздки у США.
Гумористи порівняли світлини зустрічі президента Зеленського з Трампом із звичним спілкуванням президента РФ Путіна із представниками Заходу. Актори припустили, чому кандидат в президенти США змінив свою політику після приїзду Зеленського.
"Саме за цим столом Трамп, який заявляв про те, що України не існує, прийняв запрошення її відвідати. Зміна в риториці абсолютно зрозуміла — лячно, коли тобі в спину дихає чоловік молодший та фізично сильніший за тебе. Ось це талант у Ярмака, стояти за спиною і Зеленського, і Трампа одночасно", — зазначили коміки.
"Кварталівці" порівняли Трампа із боягузливим школярем, який в коментарях поливає брудом, а при особистій зустрічі бреше про те, що не писав негативу.
Нагадаємо, гуморист Юрій Великий спародіював Рамзана Кадирова. А також актор висміяв соратника Путіна Гурульова.
Читайте Новини.LIVE!