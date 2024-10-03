Квартал 95 потролив Трампа — відео

Фрагмент шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube

Зірки студії "Квартал 95" Юрій Ткач та Ірина Сопонару висміяли кандидата в президенти США Дональда Трампа. У шоу закцентували на тому, як політичний діяч змінив свою риторику після приїзду до Америки президента Зеленського.

Відео опублікували на YouTube.

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''Кварталівці'' нагадали про те, що Трамп блокував допомогу Україні, пропонував віддати частину територій РФ та недолюблює нашого президента. Зеленський зустрівся із кандидатом в президенти під час своєї поїздки у США.

Гумористи порівняли світлини зустрічі президента Зеленського з Трампом із звичним спілкуванням президента РФ Путіна із представниками Заходу. Актори припустили, чому кандидат в президенти США змінив свою політику після приїзду Зеленського.

Кадр з шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube

"Саме за цим столом Трамп, який заявляв про те, що України не існує, прийняв запрошення її відвідати. Зміна в риториці абсолютно зрозуміла — лячно, коли тобі в спину дихає чоловік молодший та фізично сильніший за тебе. Ось це талант у Ярмака, стояти за спиною і Зеленського, і Трампа одночасно", — зазначили коміки.

Фрагмент шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube

"Кварталівці" порівняли Трампа із боягузливим школярем, який в коментарях поливає брудом, а при особистій зустрічі бреше про те, що не писав негативу.

Нагадаємо, гуморист Юрій Великий спародіював Рамзана Кадирова. А також актор висміяв соратника Путіна Гурульова.