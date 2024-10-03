Квартал 95 потролил Трампа — видео

Фрагмент шоу "Жгучие News". Фото: скриншот YouTube

Звезды студии "Квартал 95" Юрий Ткач и Ирина Сопонару высмеяли кандидата в президенты США Дональда Трампа. В шоу акцентировали внимание на том, как политический деятель сменил свою риторику после приезда в Америку президента Зеленского.

Видео опубликовали на YouTube.

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Кварталовцы напомнили, что Трамп блокировал помощь Украине, предлагал отдать часть территорий РФ и недолюбливает нашего президента. Президент Зеленский встретился с кандидатом в президенты во время поездки в США.

Юмористы сравнили фотографии встречи Зеленского с Трампом с привычным общением президента РФ Путина с представителями Запада. Актеры предположили, почему кандидат в президенты США сменил свою политику по приезде Зеленского.

Кадр из шоу "Жгучие News". Фото: скриншот YouTube

"Именно за этим столом Трамп, который заявлял, что Украины не существует, принял приглашение ее посетить. Смена в риторике совершенно понятна — страшно когда тебе в спину дышит мужчина младше и физически сильнее тебя. Вот это талант у Ярмака, стоять за спиной и Зеленского и Трампа одновременно", — отметили комики.

Фрагмент шоу "Жгучие News". Фото: скриншот YouTube

Кварталовцы сравнили Трампа с трусливым школьником, который в комментариях поливает грязью, а при личной встрече лжет о том, что не писал негатива.

Напомним, юморист Юрий Великий спародировал Рамзана Кадырова. А также актер высмеял соратника Путина Гурулева.