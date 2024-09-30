Юрій Великий висміяв Гурульова та Соловйова

Кадри з нової пародії Юрія Великого. Фото: YouTube/Yuri_Velikiy

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий у своїй новій пародії висміяв близького соратника Путіна, депутата держдуми Андрія Гурульова. Комік потролив пропагандистів, які продовжують лякати світ застосуванням ядерної зброї.

Відео було опубліковано на YouTube.

Читайте також:

"Квартал" висміяв Гурульова

Після успішної атаки українських дронів по складах зі зброєю у РФ, Путін заявив про зміну доктрини застосування ядерної зброї та вкотре почав лякати "червоною кнопкою".

Великий перевтілився в пропагандиста Соловйова та депутата держдуми Андрія Гурульова та показав, як росіян дратують успішні операції ЗСУ всередині РФ. Відомий комік висміяв алкогольну залежність Гурульова та те, що він не вміє висловлювати власні думки.

Зокрема, пропагандист Соловйов поцікавився у соратника Путіна, як будуть діяти в РФ, якщо українці та Захід перестануть боятися "червоної кнопки".

"Тоді ми в черговий раз оперативно перепишемо нашу доктрину та будемо переписувати до тих пір, доки ворог не капітулює. Чорнил в нас для цього достатньо", — відповів Гурульов.

Нагадаємо, зірка "Кварталу" Ірина Сопонару вразила оголеними світлинами в мереживній білизні. Також гуморист Юрій Великий спародіював Рамзана Кадирова.