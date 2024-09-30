Юрий Великий высмеял Гурулева и Соловьева

Кадры из новой пародии Юрия Великого. Фото: YouTube/Yuri_Velikiy

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в своей новой пародии высмеял близкого соратника Путина, депутата госдумы Андрея Гурулева. Комик потролил пропагандистов, которые продолжают пугать мир применением ядерного оружия.

Видео было опубликовано на YouTube.

Читайте также:

"Квартал" высмеял Гурулева

После успешной атаки украинских дронов по складам с оружием в РФ Путин заявил об изменении доктрины применения ядерного оружия и в очередной раз начал пугать "красной кнопкой".

Великий перевоплотился в пропагандиста Соловьева и депутата госдумы Андрея Гурулева и показал, как россиян раздражают успешные операции ВСУ внутри РФ. Известный комик высмеял алкогольную зависимость Гурулева и то, что он не умеет высказывать свои мысли.

В частности, пропагандист Соловьев поинтересовался у соратника Путина, как будут действовать в РФ, если украинцы и Запад перестанут бояться красной кнопки.

"Тогда мы в очередной раз оперативно перепишем нашу доктрину и будем переписывать до тех пор, пока враг не капитулирует. Чернил у нас для этого достаточно", — ответил Гурулев.

Напомним, звезда "Квартала" Ирина Сопонару поразила обнаженными фотографиями в кружевном белье. Также юморист Юрий Великий спародировал Рамзана Кадырова.