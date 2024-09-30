Юрий Великий высмеял Гурулева и Соловьева

Звезда студии Квартал 95 смешно потроллил близкого соратника Путина Гурулева
Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в своей новой пародии высмеял близкого соратника Путина, депутата госдумы Андрея Гурулева. Комик потролил пропагандистов, которые продолжают пугать мир применением ядерного оружия.
Видео было опубликовано на YouTube.
"Квартал" высмеял Гурулева
После успешной атаки украинских дронов по складам с оружием в РФ Путин заявил об изменении доктрины применения ядерного оружия и в очередной раз начал пугать "красной кнопкой".
Великий перевоплотился в пропагандиста Соловьева и депутата госдумы Андрея Гурулева и показал, как россиян раздражают успешные операции ВСУ внутри РФ. Известный комик высмеял алкогольную зависимость Гурулева и то, что он не умеет высказывать свои мысли.
В частности, пропагандист Соловьев поинтересовался у соратника Путина, как будут действовать в РФ, если украинцы и Запад перестанут бояться красной кнопки.
"Тогда мы в очередной раз оперативно перепишем нашу доктрину и будем переписывать до тех пор, пока враг не капитулирует. Чернил у нас для этого достаточно", — ответил Гурулев.
Напомним, звезда "Квартала" Ирина Сопонару поразила обнаженными фотографиями в кружевном белье. Также юморист Юрий Великий спародировал Рамзана Кадырова.
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