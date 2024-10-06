Квартал потролил бывшего президента Порошенко

В "Квартале" высмеяли Порошенко, которого пропагандисты внесли в список террористов
Звезды студии "Квартал 95" Юрий Ткач и Ирина Сопонару "потролили" бывшего президента Украины Петра Порошенко. Недавно в РФ политика добавили в реестр "террористов и экстремистов".
Видео опубликовали на YouTube.
"Квартал" о Порошенко
Юмористы прокомментировали новость российских СМИ и напомнили украинцам все мемы, связанные с Петром Порошенко.
"В Рашке совсем "слетели с катушек", если в террористы записывают простых байкеров. Возможно, поводом для внесения в списки стало старое фото Петра Алексеевича, в котором россияне разглядели угрозу своей госбезопасности", — предположили актеры.
В "Квартале" предположили, что с такими громкими обвинениями пропагандистов, Петр Алексеевич мог бы возглавить "Хезболлу", группировку, признаную террористической организацией в США.
Напомним, также актеры "Квартала 95" сравнили Трампа с трусливым школьником. А также звезда "Квартала 95" Юрий Ткач неожиданно рассказал о серьезном кризисе в отношениях с женой.
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