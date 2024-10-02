Зірка Кварталу 95 ледь не розлучився з дружиною - подробиці

Юрій Ткач з дружиною. Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач розповів про непростий період у стосунках із дружиною Вікторією. За словами шоумена, пара була на межі розлучення.

Подробицями особистого життя актор поділився в коментарі "ЖВЛ".

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Гуморист та його кохана у шлюбі вже понад 10 років. За цей час вони переживали багато чого разом, а нещодавно подолали справжню кризу у стосунках.

Проте подружжя попри все хотіло зберегти шлюб та все ж таки знайшло правильний шлях для вирішення проблем.

"У кожної сім'ї є свої моменти, свої кризи в житті. Я не скажу, що це було глобально. До розлучення не дійшло. Накопичилося запитань, проблем, замовчування проблем. Тут важливо зберегти, зберегти і ще раз зберегти. Для цього дуже круто допомагають психотерапевти, дуже круто допомагають якісь духовні практики, медитації і так далі. Все для цього згодиться", — поділився Ткач.

Юрій Ткач з дружиною та донькою. Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Ба більше, після примирення, артист та його дружина серйозно замислилися над тим, аби повінчатися. Дату пара поки що не обрала, але сподівається зробити це найближчим часом у тихому сімейному колі.

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