Гоакін Фенікс натякнув на таємне весілля з Руні марою

Гоакін Фенікс. Фото: instagram.com/jokermovie

Зірка фільму "Джокер" Гоакін Фенікс спровокував чутки про своє таємне одруження з акторкою Руні Марою. Зіркова пара разом вже вісім років.

На новий етап у стосунках актор натякнув у подкасті "Talk Easy with Sam Fragoso", пише Page Six.

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Зірка кіно проговорився, коли розповідав про свою підготовку до церемонії "Оскара-2020". Фенікс зізнався, що придумав свою хвилюючу промову, коли "розмовляв з мамою і дружиною".

У наступному реченні актор дав зрозуміти, що говорить саме про Мару.

"Руні сказала: "Це саме те, що ти маєш сказати!", — проговорив Гоакін.

Втім офіційних коментарів про одруження зіркова пара чи їхні представники не давали.

Зазначимо, що Гоакін Фенікс та Руні Мара разом вже майже вісім років. Пара познайомилася ще 2012 року на зніманнях фільму "Вона". Але романтичні стосунки між ними зав'язалися лише через чотири роки на майданчику стрічки "Марія Магдалина".

2019 року Фенікс та Мара оголосили про свої заручини. Вже за рік в них народився син Рівер. А у лютому цього року стало відомо, що Руні вагітна вдруге.

Раніше син Дмитра Коляденка вперше повідомив, що одружився та розповів про свою кохану.

Нагадаємо, співачка Камалія відповіла, кого звинувачує у розлученні з мільярдером Мохаммадом Захуром.