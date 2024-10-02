Син Дмитра Коляденка зізнався, що одружений вже три роки

Пилип Коляденко. Фото: скриншот

Син шоумена Дмитра Коляденка та хореографині Олени Коляденко, Пилип, вперше розповів про своє одруження. Музикант у шлюбі вже три роки.

Деталіями сімейного життя співавтор гурту Kadnay поділився в інтерв'ю із Машею Єфросиніною.

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Тривалий час син зіркової пари був одним з найбажаніших холостяків українського шоубізнесу. У Пилипа були романи з журналісткою Раміною Есхакзай та співачкою TAYANNA, а в ЗМІ писали про його стрімке особисте життя. Однак, як виявилося, вже три роки Коляденко-молодший перебуває у шлюбі.

Як розповів музикант, його обраниця не публічна особа, але працює із зірками шоубізнесу.

"Вона — перукарка. Але вона працює із зірками, так само працює у творчості, в театрах, як митець, допомагає мені. Мені завжди було все одно на публічність. Я завжди любив поруч з собою класних, яскравих, впевнених, розумних, чуттєвих, ніжних людей. Це найвпевненіший мій вибір в людині, яку я хочу бачити поруч. Ми багато чого прожили: COVID, війну. Вона довірилася мені, а я — їй. Це було рішення двох сердець", — поділився Пилип.

Пилип Коляденко. Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Рішення взяти шлюб зі своєю коханою для музиканата було обдуманим та зваженим. Як зізнався Пилип, перед цим він навіть радився з батьками.

"Ми радилися з батьками, і з татом і мамою. У нас була бесіда з мамою стосовно моєї впевненості в цьому. Не про почуття, а про те, наскільки це актуально. Бо зараз багато пар, які просто живуть і насолоджуються життям. І чомусь мною було прийнято таке рішення. Це найсильніша любов, важливість і рідність", — поділився Пилип.

Раніше стало відомо, що співачка Лана Дель Рей вийшла заміж у сукні зі звичайної крамнички.

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