Лана Дель Рей стала дружиною Джеремі Дюфрена

Лана Дель Рей таємно вийшла заміж
Популярна співачка Лана Дель Рей вийшла заміж за Джеремі Дюфрена. Зірка вперше з'явилася з ним на публіці наприкінці серпня.
Про це пише Page Six.
Лана Дель Рей стала дружиною
Дюфрен і Лана Дель Рей обмінялися обітницями у четвер, 26 вересня, в Лас-Вегасі.
На фотографіях, опублікованих Daily Mail, співачка була одягнена в білу сукню до підлоги з глибоким декольте, а її волосся було перев'язане світло-блакитною стрічкою і спадало кучерями на ліве плече. Дюфрен був одягнений у темний костюм, білу сорочку й елегантні коричневі туфлі.
Співачку вів до вівтаря її батько, Роберт Грант.
Хоча пара не підтверджувала свої стосунки публічно, їхнє весілля, за даними видання, відбулося через кілька років після знайомства. Зірка вперше підтвердила стосунки із Джеремі на весіллі моделі Карен Елсон у Нью-Йорку на початку вересня.
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