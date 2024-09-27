Лана Дель Рей стала дружиною Джеремі Дюфрена

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/

Популярна співачка Лана Дель Рей вийшла заміж за Джеремі Дюфрена. Зірка вперше з'явилася з ним на публіці наприкінці серпня.

Про це пише Page Six.

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Дюфрен і Лана Дель Рей обмінялися обітницями у четвер, 26 вересня, в Лас-Вегасі.

На фотографіях, опублікованих Daily Mail, співачка була одягнена в білу сукню до підлоги з глибоким декольте, а її волосся було перев'язане світло-блакитною стрічкою і спадало кучерями на ліве плече. Дюфрен був одягнений у темний костюм, білу сорочку й елегантні коричневі туфлі.

Співачку вів до вівтаря її батько, Роберт Грант.

Лана Дель Рей з Джеремі Дюфреном. Фото: BACKGRID

Лана Дель Рей з батьком. Фото: BACKGRID

Хоча пара не підтверджувала свої стосунки публічно, їхнє весілля, за даними видання, відбулося через кілька років після знайомства. Зірка вперше підтвердила стосунки із Джеремі на весіллі моделі Карен Елсон у Нью-Йорку на початку вересня.

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