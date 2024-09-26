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Лана Дель Рей готовится выйти замуж — певицу увидели в особом месте

26 сентября 2024 22:22
Виталий Ковальчук - Редактор
Лана Дель Рей собралась замуж за экскурсовода
Американская певица Лана Дель Рей. Фото: Instagram/honeymoon
Виталий Ковальчук - Редактор

Американская певица Лана Дель Рей собирается узаконить отношения со своим возлюбленным, гидом местами проживания аллигаторов в Луизиане Джереми Дюфреном. Их заметили вместе в одном из административных учреждений этого штата.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Артистка, которой в июне исполнилось 39 лет, была замечена в луизианском округе Лафорч Периш. По данным источника таблоида, Лана Дель Рей вместе с Джереми Дюфреном лично занималась лицензией на заключение брака.

"Нам сообщили, что свидетельство о браке еще не было возвращено и занесено в документацию. Поэтому, кажется, Лана и Джереми не обменялись обетами. Впрочем, похоже, что они намерены жениться", — сообщило издание.

Лана Дель Рэй жених
Певица Лана Дель Рей и экскурсовод Джереми Дюфрен. Фото: Instagram/jeremi.dufrene

Лана впервые написала о Джереми и его турах дикой природой еще в 2019 году. Тогда Джереми обнял поп-звезду, чтобы сделать фото. Однако их отношения стали романтичными лишь примерно в мае этого года, когда Лана назвала Джереми "мой парень" в публикации с визита в Луизиану.

Что касается личной жизни артистки, то в 2019 году она начала встречаться с офицером полиции Шоном Ларкин. После расставания с ним Лана познакомилась в сети с певцом Клейтоном Джонсоном. Пара быстро обручилась, но в 2021 году разорвала отношения.

Затем у Ланы, по слухам, был роман с рокером Джеком Донохью и музыкальным менеджером Эваном Виникером. Впрочем, до серьезных планов у них с Дель Рей не дошло.

Напомним, ранее мы писали, что невеста голливудского актера Брэда Питта дала четкое указание друзьям. Также мы рассказывали, что актриса Софи Тернер показала жениха-аристократа.

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