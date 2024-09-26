Лана Дель Рей зібралась заміж за екскурсовода

Американська співачка Лана Дель Рей. Фото: Instagram/honeymoon

Американська співачка Лана Дель Рей збирається узаконити стосунки зі своїм коханим, гідом місцями проживання алігаторів в Луїзіані Джеремі Дюфреном. Їх помітили разом в одній з адміністративних установ цього штату.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Артистку, якій у червні виповнилося 39 років, помітили в луїзіанському окрузі Лафорч Періш. За даними джерела таблоїда, Лана Дель Рей разом з Джеремі Дюфреном особисто займалася ліцензією на укладання шлюбу.

"Нам повідомили, що свідоцтво про одруження ще не було повернуто та занесено в документацію. Тому, здається, Лана та Джеремі не обмінялися обітницями. Втім, схоже, що вони мають намір одружитися", — повідомило видання.

Співачка Лана Дель Рей та екскурсовод Джеремі Дюфрен. Фото: Instagram/jeremi.dufrene

Лана вперше написала про Джеремі та його тури дикою природою ще у 2019 році. Тоді Джеремі обійняв попзірка, щоб зробити фото. Однак їхні стосунки стали романтичними лише приблизно у травні цього року, коли Лана назвала Джеремі "мій хлопець" у дописі з візиту до Луїзіани.

Щодо особистого життя артистки, то 2019 року вона почала зустрічатися з офіцером поліції Шоном Ларкіним. Після розставання з ним Лана познайомилася в мережі зі співаком Клейтоном Джонсоном. Пара швидко побралася, але у 2021 році розірвала стосунки.

Потім у Лани, за чутками, був роман із рокером Джеком Донохью та музичним менеджером Еваном Вінікером. Втім до серйозних планів в них з Дель Рей не дійшло.

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