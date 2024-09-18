Зірки "Гри престолів" показала нареченого-аристократа

Акторка Софі Тернер. Фото: instagram.com/sophiet/

Софі Тернер опублікувала фотографії свого бойфренда, британського аристократа Перегріна Пірсона. Вона поділилася двома його фотографіями, чим дуже порадувала своїх шанувальників.

Відповідний допис з'явився у соціальний мережі акторки.

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Раніше Софі Тернер та її колишній чоловік Джо Джонас офіційно завершили розлучення після року розгляду з приводу опіки над дітьми. Про розлучення вони оголосили рік тому: Джонас заявив, що Тернер проводила багато часу на вечірках, поки він сидів із дітьми. За це співака засудили: йому нагадали, що Софі — інтроверт і не любить вечірки, а для нього, як для батька, щоб посидіти зі своїми дітьми, не повинно бути жодної проблеми. Багато хто також звинуватив Джонаса в сексизмі і розкритикував його за те, що він вважає себе героєм, виховуючи дочок, поки їхня мати на зйомках.

Перегрін Пірсон. Фото: соціальні мережі

Перегрін Пірсон. Фото: соціальні мережі

Про роман актриси та Пірсона стало відомо у грудні 2023 року, коли їх кілька разів помітили удвох, при цьому вони обіймалися та цілувалися.

"Нарешті вона закохалася, та ще й у чоловіка свого зросту", "Щойно з'явився новий король Півночі", — пишуть користувачі в коментарях.

Нагадаємо, співачку Мадонну підловили з обранцем, яки удвічі молодший за неї. А раніше ми писали, що Мадонна влаштувала фотосесію з конем.