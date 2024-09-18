Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Гри престолів" показала нареченого-аристократа arrow

Зірка "Гри престолів" показала нареченого-аристократа

18 вересня 2024 06:40
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Зірки "Гри престолів" показала нареченого-аристократа
Акторка Софі Тернер. Фото: instagram.com/sophiet/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Софі Тернер опублікувала фотографії свого бойфренда, британського аристократа Перегріна Пірсона. Вона поділилася двома його фотографіями, чим дуже порадувала своїх шанувальників.

Відповідний допис з'явився у соціальний мережі акторки.

Читайте також:

Зірка "Гри престолів" вразила новим фото обранця 

Раніше Софі Тернер та її колишній чоловік Джо Джонас офіційно завершили розлучення після року розгляду з приводу опіки над дітьми. Про розлучення вони оголосили рік тому: Джонас заявив, що Тернер проводила багато часу на вечірках, поки він сидів із дітьми. За це співака засудили: йому нагадали, що Софі — інтроверт і не любить вечірки, а для нього, як для батька, щоб посидіти зі своїми дітьми, не повинно бути жодної проблеми. Багато хто також звинуватив Джонаса в сексизмі і розкритикував його за те, що він вважає себе героєм, виховуючи дочок, поки їхня мати на зйомках.

 

Перегрін Пірсон
Перегрін Пірсон. Фото: соціальні мережі

 

Перегрін Пірсон
Перегрін Пірсон. Фото: соціальні мережі

 

Про роман актриси та Пірсона стало відомо у грудні 2023 року, коли їх кілька разів помітили удвох, при цьому вони обіймалися та цілувалися.

"Нарешті вона закохалася, та ще й у чоловіка свого зросту", "Щойно з'явився новий король Півночі", — пишуть користувачі в коментарях.

Нагадаємо, співачку Мадонну підловили з обранцем, яки удвічі молодший за неї. А раніше ми писали, що Мадонна влаштувала фотосесію з конем.

актори Гра престолів закордонні зірки зірки зіркова пара

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:21 На Львівщині курсант був відсутній на службі кілька годин — як його покарав суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП можливі затримки через затори вранці

07:01 ПриватБанк блокує зарплатні рахунки — як радять діяти

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:40 Зірка "Гри престолів" показала нареченого-аристократа

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

06:30 Ціни на пшеницю в Україні почали різко зростати — скільки коштує тонна зерна у вересні

06:10 Українцям назвали розмір пенсії при зарплаті 8 тис. грн

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми зі зниженням кредитного ліміту

05:35 У Київській та низці інших областей оголошено тривогу через "Шахеди"

07:21 На Львівщині курсант був відсутній на службі кілька годин — як його покарав суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП можливі затримки через затори вранці

07:01 ПриватБанк блокує зарплатні рахунки — як радять діяти

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:40 Зірка "Гри престолів" показала нареченого-аристократа

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

06:30 Ціни на пшеницю в Україні почали різко зростати — скільки коштує тонна зерна у вересні

06:10 Українцям назвали розмір пенсії при зарплаті 8 тис. грн

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми зі зниженням кредитного ліміту

05:35 У Київській та низці інших областей оголошено тривогу через "Шахеди"

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Text

17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

Text

13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Text

11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію