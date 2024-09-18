Звезды "Игры престолов" показала жениха-аристократа

Актриса Софи Тернер. Фото: instagram.com/sophiet/

Софи Тернер опубликовала фотографии своего бойфренда, британского аристократа Перегрина Пирсона. Она поделилась двумя его фотографиями, чем очень порадовала своих поклонников.

Соответствующий пост появился в социальной сети актрисы.

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Ранее Софи Тернер и ее бывший супруг Джо Джонас официально завершили развод после года разбирательства по поводу опеки над детьми. О разводе они объявили год назад. Джонас заявил, что Тернер проводила много времени на вечеринках, пока сидел с детьми. За это певца осудили. Ему напомнили, что Софи — интроверт и не любит вечеринки, а для него как для отца, чтобы посидеть со своими детьми, не должно быть никакой проблемы. Многие также обвинили Джонаса в сексизме и раскритиковали его за то, что он считает себя героем, воспитывая дочерей, пока их мать на съемках.

Перегрин Пирсон. Фото: социальные сети

Перегрин Пирсон. Фото: социальные сети

О романе актрисы и Пирсона стало известно в декабре 2023, когда их несколько раз заметили вдвоем, при этом они обнимались и целовались.

"Наконец-то она влюбилась, да еще и в мужчину своего роста", "Только что появился новый король Севера", — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, певицу Мадонну подловили с избранником, который вдвое младше ее. А раньше мы писали, что Мадонна устроила фотосессию с конем.