Мадонна у прозорій сукні влаштувала фотосесію з конем

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна поділилася кількома яскравими знімками. 66-річна зірка опублікувала карусель фотографій, у тому числі дві, де вона показала свою чорну мереживну білизну в сітчастих панчохах і чорному бюстьє.

Відповідний допис Мадонна зробила у соціальній мережі.

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Зірка, яка нещодавно вийшла в люди зі своїм новим хлопцем Акімом Моррісом, який молодший за неї майже на 40 років, також приміряла сірий ковбойський капелюх і чорну куртку, коли позувала в амбарі для коней. На інших знімках вони в яскраво-рожевій прозорій сукні прогулювалася зі своїм конем Роллером на ранчо.

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з конем. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна після чуток про новий роман. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна у сміливій фотосесії. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна в амбарі. Фото: instagram.com/madonna/

"Прощавайте, довгі дні і спекотні літні ночі….До побачення Літо. Я тебе ніколи не забуду! P.S. мій ірландський спортивний кінь на прізвисько Роллер! Він був такий добрий до мене і досі сильний, але я шукаю нового. Будь-які пропозиції?", — прокоментувала Мадонна.

Мадонна цього року виступила з великим туром. Також у ньому взяли участь її діти. Стелла та Естер були усиновлені Мадонною в лютому 2017 року у віці п'яти років. Вони народилися в Малаві в серпні 2012 року. Співачка також є мамою Лурдес, Рокко, Девіда, і Мерсі.

Зірка закрутила роман з футболістом на ім'я Акім. Пара щойно повернулася з Італії, де зупинилася в особняку друзів Мадонни відомих модельєрів Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Мадонна та Акім, які мають 38-річну різницю у віці, були зображені під час серії гарячих клінчів минулих вихідних під час розкішної подорожі.

Зірка вперше показала свого нового коханця 4 липня, лише через кілька місяців після розставання зі своїм колишнім бойфрендом Джошем Поппером, який був на 36 років молодшим за неї.