Мадонна в прозрачном платье устроила фотосессию с конем
Мадонна поделилась несколькими яркими снимками. 66-летняя звезда опубликовала карусель фотографий, в том числе, где она показала свое черное кружевное белье в сетчатых чулках и черном бюстье.
Соответсвующий пост Мадонна сделала в социальной сети.
Мадонна удивила откровенной фотосессией
Недавно вышедшая в люди звезда со своим новым парнем Акимом Моррисом, он младше ее почти на 40 лет, также примеряла серую ковбойскую шляпу и черную куртку, когда позировала в амбаре для лошадей. На других снимках она в ярко-розовом прозрачном платье прогуливалась со своим конем Роллером на ранчо.
"Прощайте, долгие дни и жаркие летние ночи….До свидания Лето. Я тебя никогда не забуду! PS мой ирландский спортивный конь по кличке Роллер! Он был так добр ко мне, он до сих пор сильный, но я ищу нового. Есть предложения?", – прокомментировала Мадонна.
Мадонна в этом году выступила с большим туром. Также в нем приняли участие ее дети. Стелла и Эстер были усыновлены Мадонной в феврале 2017 года в возрасте пяти лет. Они родились в Малави в августе 2012 года. Певица также является мамой Лурдес, Рокко, Дэвида и Мерси.
Звезда закрутила роман с футболистом по имени Аким. Пара только что вернулась из Италии, где остановилась в особняке друзей Мадонны и известных модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Мадонна и Аким, имеющие 38-летнюю разницу в возрасте, были изображены во время роскошного путешествия.
Звезда впервые показала своего нового любовника 4 июля, лишь спустя несколько месяцев после расставания со своим бывшим бойфрендом Джошем Поппером, который был на 36 лет моложе ее.
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