Мадонна в прозрачном платье устроила фотосессию с конем

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна поделилась несколькими яркими снимками. 66-летняя звезда опубликовала карусель фотографий, в том числе, где она показала свое черное кружевное белье в сетчатых чулках и черном бюстье.

Соответсвующий пост Мадонна сделала в социальной сети.

Читайте также:

Мадонна удивила откровенной фотосессией

Недавно вышедшая в люди звезда со своим новым парнем Акимом Моррисом, он младше ее почти на 40 лет, также примеряла серую ковбойскую шляпу и черную куртку, когда позировала в амбаре для лошадей. На других снимках она в ярко-розовом прозрачном платье прогуливалась со своим конем Роллером на ранчо.

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с любимым конем. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна во время фотосессии. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна послу слухов о новом романе. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с цветами. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна в амбаре. Фото: instagram.com/madonna/

"Прощайте, долгие дни и жаркие летние ночи….До свидания Лето. Я тебя никогда не забуду! PS мой ирландский спортивный конь по кличке Роллер! Он был так добр ко мне, он до сих пор сильный, но я ищу нового. Есть предложения?", – прокомментировала Мадонна.

Мадонна в этом году выступила с большим туром. Также в нем приняли участие ее дети. Стелла и Эстер были усыновлены Мадонной в феврале 2017 года в возрасте пяти лет. Они родились в Малави в августе 2012 года. Певица также является мамой Лурдес, Рокко, Дэвида и Мерси.

Звезда закрутила роман с футболистом по имени Аким. Пара только что вернулась из Италии, где остановилась в особняке друзей Мадонны и известных модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Мадонна и Аким, имеющие 38-летнюю разницу в возрасте, были изображены во время роскошного путешествия.

Звезда впервые показала своего нового любовника 4 июля, лишь спустя несколько месяцев после расставания со своим бывшим бойфрендом Джошем Поппером, который был на 36 лет моложе ее.