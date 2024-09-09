Лана Дель Рей підтвердила стосунки із Джеремі Дюфреном

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/

Американська співачка Лана Дель Рей п отрапила під приціл папараці. Зірка вперше привела свого бойфренда Джеремі Дюфрена на весілля моделі Карен Елсон у Нью-Йорку.

Про це пише Page Six.

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Закоханих спіймали, коли вони, тримаючись за руки, виходили з місця проведення церемонії в Electric Lady Studios. Лана посміхалася і не соромилася міцно тримати обранця, коли їх обступили папараці.

Попзірка одягла атласну блакитну довгу сукню з розрізом на нозі та білі балетки. Її коханий обрав для заходу синій костюм з білою сорочкою, який доповнив коричневими туфлями.

Лана Дель Рей з Джеремі Дюфреном. Фото: BACKGRID

Лана Дель Рей підтвердила роман із Джеремі Дюфреном. Фото: BACKGRID

Лану та "підкорювача алігаторів" вперше побачили разом минулого місяця. Вони, тримаючись за руки, гуляли разом на фестивалі в Редінгу та Лідсі у Великій Британії.

У Дюфрена є син і дві доньки. Востаннє ходили чутки, що Лана зустрічалася з музикантом Джеком Донохью у 2022 році та музикантом Клейтоном Джонсоном у 2020 році.

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