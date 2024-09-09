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Заметно похудевшая Лана Дель Рэй впервые появилась на публике с любимым

9 сентября 2024 11:32
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Лана Дель Рэй подтвердила отношения с Джереми Дюфреном
Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Американская певица Лана Дель Рей попала под прицел папарацци. Звезда впервые привела своего бойфренда Джереми Дюфрена на свадьбу модели Карен Элсон в Нью-Йорке.

Об этом пишет Page Six.

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Влюбленных поймали, когда они, держась за руки, выходили с места проведения церемонии в Electric Lady Studios. Лана улыбалась и не стеснялась крепко держать избранника, когда их обступили папарацци.

Поп-звезда надела атласное голубое длинное платье с разрезом на ноге и белые балетки. Ее любимый выбрал для мероприятия синий костюм с белой рубашкой и дополнил его коричневыми туфлями.

Заметно похудела Лана Дель Рэй впервые появилась на публике с любимым - фото 1
Лана Дель Рэй с Джереми Дюфреном. Фото: BACKGRID
Заметно похудела Лана Дель Рэй впервые появилась на публике с любимым - фото 2
Лана Дель Рэй подтвердила роман с Джереми Дюфреном. Фото: BACKGRID

Лану и "покорителя аллигаторов" впервые увидели вместе в прошлом месяце. Они, держась за руки, гуляли вместе на фестивале в Рединге и Лидсе в Великобритании.

У Дюфрена есть сын и две дочери. В последний раз ходили слухи, что Лана встречалась с музыкантом Джеком Донохью в 2022 году и музыкантом Клейтоном Джонсоном в 2020 году.

Напомним, ранее мы писали, что актер Хоакин Феникс поражен похудением певицы Леди Гаги в "Джокер 2". Также мы рассказали, что похудела певица Кристина Агилера обеспокоила поклонников фотосессией на барной стойке.

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11:24 Жителям пяти регионов выплатят дополнительную помощь — кто имеет право

11:17 Выезд из Одессы в Молдову и Румынию — какая ситуация на трассе

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

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