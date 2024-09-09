Лана Дель Рэй подтвердила отношения с Джереми Дюфреном

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/

Американская певица Лана Дель Рей попала под прицел папарацци. Звезда впервые привела своего бойфренда Джереми Дюфрена на свадьбу модели Карен Элсон в Нью-Йорке.

Об этом пишет Page Six.

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Влюбленных поймали, когда они, держась за руки, выходили с места проведения церемонии в Electric Lady Studios. Лана улыбалась и не стеснялась крепко держать избранника, когда их обступили папарацци.

Поп-звезда надела атласное голубое длинное платье с разрезом на ноге и белые балетки. Ее любимый выбрал для мероприятия синий костюм с белой рубашкой и дополнил его коричневыми туфлями.

Лана Дель Рэй с Джереми Дюфреном. Фото: BACKGRID

Лана Дель Рэй подтвердила роман с Джереми Дюфреном. Фото: BACKGRID

Лану и "покорителя аллигаторов" впервые увидели вместе в прошлом месяце. Они, держась за руки, гуляли вместе на фестивале в Рединге и Лидсе в Великобритании.

У Дюфрена есть сын и две дочери. В последний раз ходили слухи, что Лана встречалась с музыкантом Джеком Донохью в 2022 году и музыкантом Клейтоном Джонсоном в 2020 году.

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