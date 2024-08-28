Лана Дель Рей у міні вразила схудлою фігурою на музичному фестивалі
Лана Дель Рей виглядала приголомшливо під час виступу на фестивалі в Лідсі. Зірка, яка останнім часом демонструє стрімку втрату ваги, вийшла на сцену у мінісукні та ковбойських чоботах.
Про це пише Daily Mail.
Лана Дель Рей знову змусила прихильників хвилюватися через стрімке схуднення
Співачка також відома скандальним історіями щодо власних концертів. Артистка часто починає невчасно виступ, а цього разу організатори одного з фестивалів були змушені вибачитися, коли шоу співачки було перервано, тому що вона була заглушена звуками техно, що доносилися з іншої сцени. Але прихильники були розчаровані і виступом співачки.
Джерело розповіло: "Вона виглядала неймовірно, і майданчик був красивим, але, на жаль, було так тихо, що ми ледве чули, і музиканти з іншої сцени заглушили її. Також вона лягла на сцену, щоб виконати одну-дві пісні, і ніхто її не бачив, і більшість її пісень були депресивними і не відповідали фестивальній атмосфері. Натовп дуже чекав її, понад годину, але їй потрібно було заспівати щось більш бадьоре".
У мережі також почали обговорювати змінену зовнішність Лани. Зірка останнім часом втратила чимало кілограмів, і їй приписують вживання препаратів для худнення. Сама Лана ніяк це не коментує. Але в інтернеті прихильники порівняли її із моделлю Белою Хадід, а дехто вважав, що вона втратила свій шарм.
Нагадаємо, схудла Крістіна Агілера прикрасила обкладинку глянцю. А раніше ми писали, що сестру Брітні Спірс запідозрили у вживанні препаратів для схуднення.
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