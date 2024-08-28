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Лана Дель Рей у міні вразила схудлою фігурою на музичному фестивалі

28 серпня 2024 06:37
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Лана Дель Рей у міні вразила схудлою фігурою на музичному фестивалі
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/lanadelreybr/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Лана Дель Рей виглядала приголомшливо під час виступу на фестивалі в Лідсі. Зірка, яка останнім часом демонструє стрімку втрату ваги, вийшла на сцену у мінісукні та ковбойських чоботах.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка також відома скандальним історіями щодо власних концертів. Артистка часто починає невчасно виступ, а цього разу організатори одного з фестивалів були змушені вибачитися, коли шоу співачки було перервано, тому що вона була заглушена звуками техно, що доносилися з іншої сцени. Але прихильники були розчаровані і виступом співачки.

 

 

 

Джерело розповіло: "Вона виглядала неймовірно, і майданчик був красивим, але, на жаль, було так тихо, що ми ледве чули, і музиканти з іншої сцени заглушили її. Також вона лягла на сцену, щоб виконати одну-дві пісні, і ніхто її не бачив, і більшість її пісень були депресивними і не відповідали фестивальній атмосфері. Натовп дуже чекав її, понад годину, але їй потрібно було заспівати щось більш бадьоре".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lana Del Rey (@lanadelreybr)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lana Del Rey (@lanadelreybr)

 

У мережі також почали обговорювати змінену зовнішність Лани. Зірка останнім часом втратила чимало кілограмів, і їй приписують вживання препаратів для худнення. Сама Лана ніяк це не коментує. Але в інтернеті прихильники порівняли її із моделлю Белою Хадід, а дехто вважав, що вона втратила свій шарм.

Нагадаємо, схудла Крістіна Агілера прикрасила обкладинку глянцю. А раніше ми писали, що сестру Брітні Спірс запідозрили у вживанні препаратів для схуднення.

закордонні зірки схуднення зірки Лана Дель Рей

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