Лана Дель Рэй в мини поразила похудевшей фигурой на музыкальном фестивале

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/lanadelreybr/

Лана Дель Рэй выглядела потрясающе во время выступления на фестивале в Лидсе. Звезда, которая в последнее время демонстрирует стремительную потерю веса, вышла на сцену в мини-платье и ковбойских сапогах.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица также известна скандальными историями относительно собственных концертов. Артистка часто начинает выступление с опозданием, а на этот раз организаторы одного из фестивалей были вынуждены извиниться, когда шоу певицы было прервано, потому что она была заглушена доносившимися с другой сцены звуками техно. Но поклонники были разочарованы и выступлением певицы.

Источник рассказал: "Она выглядела невероятно, и площадка была прекрасной, но, к сожалению, было так тихо, что мы едва слышали, и музыканты с другой сцены заглушили ее. Также она легла на сцену, чтобы исполнить одну-две песни, и никто ее не видел, и большинство ее песен были депрессивными и не соответствовали фестивальной атмосфере. Толпа очень ждала ее, больше часа, но ей нужно было спеть что-то более бодрое".

В сети также начали обсуждать измененную внешность Ланы. Звезда в последнее время потеряла немало килограммов, и ей приписывают употребление препаратов для худения. Сама Лана никак это не комментирует. Но в интернете поклонники сравнили ее с моделью Беллой Хадид, а некоторые считают, что она потеряла свой шарм.

Напомним, похудевшая Кристина Агилера украсила обложку глянца. А раньше мы писали, что сестру Бритни Спирс заподозрили в употреблении препаратов для похудения.