Леді Гага схудла заради ролі у "Джокері"

Актор Хоакін Фенікс із співачкою Леді Гага. Фото: Reuters

На Венеційському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Джокер: Шаленство на двох", в якому головні ролі зіграли Леді Гага (справжнє ім'я — Стефані Джерманотта) та Хоакін Фенікс. Актор захоплюється силою волі співачки, адже заради ролі їй вдалося помітно схуднути за короткий проміжок часу.

Про це пише Page Six.

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Хоакін Фенікс захоплюється перевтіленням Леді Гаги на Харлі Квінн у фільмі "Джокер: Шаленство на двох". Під час пресконференції на Венеціанському кінофестивалі Хоакін розповідав про власне схуднення для фільму та похвалив Гагу.

"Стефані також сильно схудла. Я пам'ятаю, коли я вперше зустрів її на репетиції, а потім вона поїхала десь на місяць, а потім повернулася — Стефані сильно схудла. Це вражаюче, адже схуднути не так просто", — зазначив Хоакін.

Актор Хоакін Фенікс із співачкою Леді Гага. Фото: Reuters

Співачка подякувала Феніксу і додала: "Я думаю, що ми перевтілилися в наших персонажів за певний період часу і продовжували відточувати кожну деталь".

Оцінити фігуру зірки глядачі зможуть на великому екрані вже з 3 жовтня.

Нагадаємо, раніше співачка Леді Гага презентувала новий кліп із Бруно Марсом. А також зірка виступила в сукні від українського бренду Santa.