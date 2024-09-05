Леді Гага схудла заради ролі у "Джокері"

Хоакін Фенікс вражений схудненням Леді Гаги у "Джокер 2"
На Венеційському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Джокер: Шаленство на двох", в якому головні ролі зіграли Леді Гага (справжнє ім'я — Стефані Джерманотта) та Хоакін Фенікс. Актор захоплюється силою волі співачки, адже заради ролі їй вдалося помітно схуднути за короткий проміжок часу.
Про це пише Page Six.
Леді Гага змінилась заради ролі у "Джокері"
Хоакін Фенікс захоплюється перевтіленням Леді Гаги на Харлі Квінн у фільмі "Джокер: Шаленство на двох". Під час пресконференції на Венеціанському кінофестивалі Хоакін розповідав про власне схуднення для фільму та похвалив Гагу.
"Стефані також сильно схудла. Я пам'ятаю, коли я вперше зустрів її на репетиції, а потім вона поїхала десь на місяць, а потім повернулася — Стефані сильно схудла. Це вражаюче, адже схуднути не так просто", — зазначив Хоакін.
Співачка подякувала Феніксу і додала: "Я думаю, що ми перевтілилися в наших персонажів за певний період часу і продовжували відточувати кожну деталь".
Оцінити фігуру зірки глядачі зможуть на великому екрані вже з 3 жовтня.
Нагадаємо, раніше співачка Леді Гага презентувала новий кліп із Бруно Марсом. А також зірка виступила в сукні від українського бренду Santa.
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