Леди Гага похудела ради роли в "Джокере"

Актер Хоакин Феникс с певицей Леди Гага. Фото: Reuters

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих", в котором главные роли сыграли Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) и Хоакин Феникс. Актер восхищается силой воли певицы, ведь ради роли ей удалось заметно похудеть за короткий промежуток времени.

Об этом пишет Page Six.

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Хоакин Феникс восхищается перевоплощением Леди Гаги в Харли Квинн в фильме "Джокер: Безумие на двоих". Во время пресс-конференции на Венецианском кинофестивале Хоакин рассказывал о собственном похудении для фильма и похвалил Гагу.

"Стефани тоже сильно похудела. Я помню, когда я впервые встретил ее на репетиции, а потом она уехала где-то на месяц, а потом вернулась — Стефани сильно похудела. Это поразительно, ведь похудеть не так просто", — отметил Хоакин.

Актер Хоакин Феникс с певицей Леди Гага. Фото: Reuters

Певица поблагодарила Феникса и добавила: "Я думаю, что мы превратились в наших персонажей за определенный период времени и продолжали оттачивать каждую деталь".

Оценить фигуру звезды зрители смогут на большом экране с 3 октября.

Напомним, ранее певица Леди Гага представила новый клип с Бруно Марсом. Также звезда выступила в платье от украинского бренда Santa.