Леді Гага здивувала дуетом із Бруно Марсом — відео

Співаки Леді Гага та Бруно Марс. Фото: instagram.com/ladygaga/

Відомі виконавці Леді Гага та Бруно Марс підтвердили чутки про співпрацю. Поп-зірки випустили новий кліп під назвою Die with a Smile ("Помри із посмішкою". — Ред.).

Відео було опубліковано на YouTube.

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Спільна відеоробота артистів має вінтажну тематику. На кадрах відео Бруно Марс співає та грає на гітарі. Згодом перед глядачами постає Леді Гага, яка сидить за роялем із сигаретою в роті. Зірки обрали для зйомок джинсові костюми із яскравими червоними деталями. Марс доповнив свій образ вінтажним капелюхом, а Гага здивувала незвичними стрілками та пишною укладкою.

Die with a Smile — перша спільна пісня Марса і Гаги, але вони вже виступали на одній сцені на показі Victoria's Secret Fashion Show в Парижі в 2016 році, де разом з The Weeknd виконали попурі зі своїх пісень наживо.

Нагадаємо, раніше Леді Гага відреагувала на чутки про вагітність. А також зірка виступила в сукні від українського бренду Santa.