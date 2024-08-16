Леди Гага удивила дуэтом с Бруно Марсом

За роялем и с сигаретой в зубах — Леди Гага поразила дуэтом с Бруно Марсом
Известные исполнители Леди Гага и Бруно Марс подтвердили слух о сотрудничестве. Поп-звезды выпустили новый клип под названием Die with a Smile ("Умри с улыбкой". — Ред.).
Видео было опубликовано на YouTube.
Леди Гага спела с Бруно Марсом
У общей видеоработы артистов винтажная тематика. В кадрах видео Бруно Марс поет и играет на гитаре. Через некоторое время перед зрителями предстает Леди Гага, которая сидит за роялем с сигаретой во рту. Звезды выбрали для съемок джинсовые костюмы с красочными красными деталями. Марс дополнил свой образ винтажной шляпой, а Гага удивила необычными стрелками и пышной укладкой.
Die with a Smile — первая совместная песня Марса и Гаги, но они уже выступали на одной сцене на показе Victoria's Secret Fashion Show в Париже в 2016 году, где вместе с The Weeknd исполнили попурри из своих песен вживую.
Напомним, ранее Леди Гага отреагировала на слухи о беременности. Также звезда выступила в платье от украинского бренда Santa.
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