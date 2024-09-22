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Наречена Бреда Пітта дала чітку вказівку друзям — яка вимога

22 вересня 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Наречена Бреда Пітта дала чітку вказівку друзям — яка вимога
Наречена Бреда Пітта. Фото: instagram.com/inesderamonfans/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Інес де Рамон намагається зміцнити довіру зі своїм бойфрендом Бредом Піттом. Наречена актора заборонила своїм друзям, родині та навіть підлеглим говорити про неї та кінозірку.

Про це пише Daily Mail.

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Інес змусила своїх підлеглих підписати угоди про нерозголошення інформації, навіть найменші подробиці. Рамон робить це, тому що не хоче, щоб 60-річна знаменитість думала, що вона використовує його заради слави.

 

 

"Інес сказала всім своїм друзям ніколи не розголошувати будь-яку інформацію про неї чи них. Все тому, що любить Бреда і хоче, щоб він довіряв їй, оскільки вона сподівається одного разу вийти за нього заміж. Вона справді піклується про нього. Інес знає, що Бред має великі проблеми з жінками, які розповідають про це, він ненавидить це і вважає, що це погано. Він завжди переживав, що жінки використовують його для своєї слави. Але Інес явно цього не робить, і він почувається з нею комфортно. Вона дуже обережна, щоб не говорити про нього ні слова, тому що вона хоче побудувати з ним довіру, вона хоче, щоб він спирався на неї і бачив її як майбутню дружину", — говорить джерело.

Інес є віце-президентом бренду вишуканих ювелірних виробів у Лос-Анджелесі Anita Ko. Цю посаду вона обіймає з січня 2020 року. Вона була моделлю, але вона ніколи не укладає великих угод ні з тим, ні з іншим.

 

 

"Інес весь час носить прикраси Аніто Ко, але вона ніколи не розповідає про це журналістам, навіть не розмовляє з ними, і не надає цьому великого значення. Вона не хоче, щоб Бред коли-небудь подумав, що вона намагається проштовхнути свою кар'єру на його заходах. У цьому вона розумна", — говорить джерело.

І коли Інес у квітні стала моделлю для рекламної кампанії весна-літо 2024 для UTER від дизайнера Філіпа Утера, вона промовчала.

"Вона сказала дизайнеру не використовувати її ім’я, щоб проштовхнути кампанію, вона хотіла, щоб все було тихо, вона не намагалася зробити це як модель, вона не намагалася конкурувати зі своїм чоловіком, вона не намагається потрапити на обкладинки журналів. Бред — це зірка, вона — дівчина, це зрозуміло", — пояснило джерело.

 

Актор Бред Пітт
Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

 

Інес також не публікує нічого про Бреда, оскільки в неї немає соціальних мереж.

Пітт та де Рамон почали жити разом, за словами джерела, після того, як "вони все одно проводили багато часу у Бреда".

Нагадаємо, Анджеліна Джолі знялась у незвичній фотосеії. А також стало відомо, що скандальне розлучення Бреда Пітта покращило відносини з новою нареченою.

Бред Пітт закордонні зірки зірки зіркова пара чутки

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