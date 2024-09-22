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Невеста Брэда Питта дала четкое указание друзьям — какое требование

22 сентября 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Невеста Брэда Питта дала четкое указание друзьям – какое требование
Невеста Брэда Питта. Фото: instagram.com/inesderamonfans/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Инес де Рамон пытается укрепить доверие со своим бойфрендом Брэдом Питтом. Невеста актера запретила своим друзьям, семье и даже подчиненным говорить о ней и кинозвезде.

Об этом пишет Daily Mail.

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Инес заставила своих подчиненных подписать соглашения о неразглашении информации, даже малейшие подробности. Рамон делает это, потому что не хочет, чтобы 60-летняя знаменитость полагала, что она использует его ради славы.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ines De Ramon (@inesderamonfans)

 

"Инес сказала всем своим друзьям никогда не разглашать какую-либо информацию о ней или о них. Все потому, что любит Брэда и хочет, чтобы он доверял ей, поскольку она надеется однажды выйти за него замуж. Она действительно заботится о нем. Инес знает, что Брэд имеет большие проблемы с женщинами, рассказывающими об этом, он ненавидит это и считает, что это плохо и переживал, что женщины используют его для своей славы. Но Инес этого явно не делает, и он чувствует себя с ней комфортно. Она очень осторожна, чтобы не говорить о нем ни слова, потому что она хочет построить с ним доверие, она хочет, чтобы он опирался на нее и видел в ней будущую супругу", — говорит источник.

Инес является вице-президентом бренда изысканных ювелирных изделий в Лос-Анджелесе Anita Ko. Эту должность она занимает с января 2020 года. Она была моделью, но она никогда не заключала больших сделок.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ines De Ramon (@inesderamonfans)

 

"Инес все время носит украшения Анито Ко, но она никогда не рассказывает об этом журналистам, даже не разговаривает с ними, и не придает этому большого значения. Она не хочет, чтобы Брэд когда-нибудь подумал, что она пытается протолкнуть свою карьеру. на его мероприятиях. В этом она разумна", — говорит источник.

И когда Инес в апреле стала моделью для рекламной кампании весна-лето 2024 года для UTER от дизайнера Филиппа Утера, она промолчала.

"Она сказала дизайнеру не использовать ее имя, чтобы протолкнуть кампанию, она хотела, чтобы все было тихо, она не пыталась сделать это как модель, она не пыталась конкурировать со своим мужчиной, она не пытается попасть на обложки журналов. Брэд — это звезда, она — девушка, это понятно", — объяснил источник.

 

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

 

Инес также не публикует ничего о Брэде, поскольку у нее нет социальных сетей.

Питт и де Рамон начали жить вместе, по словам источника, после того, как "они все равно проводили много времени у Брэда".

Напомним, Анджелина Джоли снялась в необычной фотосессии. А также стало известно, что скандальный развод Брэда Питта улучшил отношения с новой невестой.

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