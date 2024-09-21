Такою її ще не бачили — Анджеліна Джолі у незвичному образі постала на сторінках глянцю

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Анджеліна Джолі потрапила на обкладинку журналу з незвичною зачіскою. Зірка позувала на обкладинці CR Fashion Book. Володарка "Оскара" знялась зі світлим кучерявим волоссям.

Про це пише CR Fashion Book.

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Акторка позувала фотографам Luigi & Iango. У випуску актриса розповіла про Atelier Jolie.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Акторка Анджеліна Джолі Фото: CR Fashion Book

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

"Протягом багатьох років я бачила, як мода диктується тенденціями. Але зазирнути всередину й одягнутися самостійно — по-справжньому виразити себе за допомогою креативності та винахідливості — це корисне бунтарство в наш сучасний час", — сказала акторка.

49-річна Джолі розповіла, що хоча вона може бути серйозною, у неї також є весела сторона: "Я люблю бути дурнуватою і люблю хорошу стендап-комедію".

Джолі поділилася, що вона не бачила всі свої фільми і що "деякі" з її дітей вже зробили татуювання.

І Джолі додала, що вона рада запустити Atelier Jolie, тому що це "захоплююче" спостерігати, що відбувається, коли "митці співпрацюють".

Керін Ройтфельд взяла інтерв’ю у Джолі, і її перше запитання було про те, чому вона створила Atelier Jolie.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

"Моїм наміром було побудувати простір — насправді дім — щоб люди могли творити та надихатися. Дім складається з художників і дизайнерів з усього світу, а в основі — запрошення знову залучитися до дизайну та побудови спільноти", — сказала зірка.

І вона сказала, що її покійна мати Маршелін Бертран була її натхненням.

"Моя мати була дуже глобально мислячою, вдумливою людиною, яка часто говорила зі мною про несправедливість. Коли мені було за двадцять, я почала подорожувати і зрозуміла, як багато чого мене не навчили в школі або не усвідомлювали. Тоді я почала своє навчання, точніше перевиховання. Я почала подорожувати в зони конфлікту та постконфліктні зони. Мій світогляд значною мірою сформований родинами біженців, і я дуже поважаю їх. Я ненавиджу, коли бачу, як ЗМІ та політики використовують ці родини для власної вигоди. Ніхто б не вибрав таке життя. Для нас велика честь мати Eat Off Beat у резиденції. Це команда шеф-кухарів-біженців, і з ними чудово працювати", — говорить зірка.

Коли Джолі запитали, яка її мантра, вона відповіла: "У мене немає девізу, але свобода завжди була для мене важливою. Для себе та інших".

На обкладинці Джолі приміряла лімітовану капсульну колекцію atelier jolieofficial zarifnyc, розроблену засновниками Джолі та Zarif Золаєм Шерзадом.

"Заріф поєднує традиційні афганські техніки з сучасним дизайном, і ця колекція — зроблена з домашніх візерунків Atelier Jolie і тканин з дедстоку — має на меті допомогти зберегти культурну спадщину та підтримати афганських жінок", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі приміряла чуттєвий образ у новій фотосесії. А раніше стало відомо, що Анджеліна Джолі отримала овації на Венеційському кінофестивалі.