Анджеліна Джолі не витримала критики зовнішності і почала ховати руки

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Анджеліна Джолі носить закритий одяг через те, що постійно стикається з хейтом через зайву худорлявість. Інсайдери повідомляють, що вона гостро реагує на критику.

Про це пише In Touch Weekly.

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Анджеліна Джолі втомилась від хейту

Джолі "втомилася від нескінченної уваги до свого тіла", тому змушена приховувати фігуру навіть у спекотні дні. Наприклад, вона вийшла у хутряній накидці на червону доріжку Венеціанського кінофестивалю, а в Торонто навіть в довгих рукавичках. При цьому немає жодних проблем зі здоров'ям: "Люди в оточенні Енджі все ще турбуються, але тепер вони знають, що краще не порушувати цю тему. Вона ясно дала зрозуміти, що це її життя, її тіло і ніхто не повинен більше ставити їй питань про це — і крапка". Повідомляється, що зріст актриси становить 169 сантиметрів, а важить вона при цьому не більше ніж 44 кілограми.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Як заявило джерело, Джолі стверджує, що вона з дитинства була худою і її це цілком влаштовує: "Вона зовсім не страждає від недоїдання, і десятиліття чуток про те, що у неї небезпечна нестача ваги або якийсь розлад харчової поведінки, не відповідають дійсності, і це вкрай жорстоко".

Проте актриса, яка досі не завершила судові позови з колишнім чоловіком Бредом Піттом, хоча вони розлучилися в 2016 році, останнім часом зазнає сильного стресу. Вона планує отримати номінацію на "Оскар" за свою роль у фільмі "Марія", продюсує кілька нових проєктів і переживає за сина Пакса, який нещодавно потрапив у серйозну аварію: "Через це вона проводить зустрічі вранці, вдень та вночі. З моменту пробудження та до того, як її голова впаде на подушку, вона перебуває у повній бойовій готовності. Цей стрес також може бути причиною її схуднення".

Акторка Анджеліна Джолі у Торонто. Фото: Reuters

Джолі представила на Венеціанському кінофестивалі фільм "Марія", в якому зіграла головну роль. Вона провела в Італії кілька днів та змінила кілька образів. На цьому ж фестивалі був її колишній чоловік Бред Пітт, але організатори склали розклад таким чином, щоб вони не перетнулися. Актори досі не завершили судові суперечки, а їхні діти, з яких троє прийомні (22-річний Меддокс, 20-річний Пакс та 19-річна Захара), а троє біологічні (18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн), один за одним відмовляються від прізвища батька.