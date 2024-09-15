Анджеліна Джолі не витримала критики зовнішності і почала ховати руки

Анджеліна Джолі не витримала критики зовнішності та почала ховати руки
Анджеліна Джолі носить закритий одяг через те, що постійно стикається з хейтом через зайву худорлявість. Інсайдери повідомляють, що вона гостро реагує на критику.
Про це пише In Touch Weekly.
Анджеліна Джолі втомилась від хейту
Джолі "втомилася від нескінченної уваги до свого тіла", тому змушена приховувати фігуру навіть у спекотні дні. Наприклад, вона вийшла у хутряній накидці на червону доріжку Венеціанського кінофестивалю, а в Торонто навіть в довгих рукавичках. При цьому немає жодних проблем зі здоров'ям: "Люди в оточенні Енджі все ще турбуються, але тепер вони знають, що краще не порушувати цю тему. Вона ясно дала зрозуміти, що це її життя, її тіло і ніхто не повинен більше ставити їй питань про це — і крапка". Повідомляється, що зріст актриси становить 169 сантиметрів, а важить вона при цьому не більше ніж 44 кілограми.
Як заявило джерело, Джолі стверджує, що вона з дитинства була худою і її це цілком влаштовує: "Вона зовсім не страждає від недоїдання, і десятиліття чуток про те, що у неї небезпечна нестача ваги або якийсь розлад харчової поведінки, не відповідають дійсності, і це вкрай жорстоко".
Проте актриса, яка досі не завершила судові позови з колишнім чоловіком Бредом Піттом, хоча вони розлучилися в 2016 році, останнім часом зазнає сильного стресу. Вона планує отримати номінацію на "Оскар" за свою роль у фільмі "Марія", продюсує кілька нових проєктів і переживає за сина Пакса, який нещодавно потрапив у серйозну аварію: "Через це вона проводить зустрічі вранці, вдень та вночі. З моменту пробудження та до того, як її голова впаде на подушку, вона перебуває у повній бойовій готовності. Цей стрес також може бути причиною її схуднення".
Джолі представила на Венеціанському кінофестивалі фільм "Марія", в якому зіграла головну роль. Вона провела в Італії кілька днів та змінила кілька образів. На цьому ж фестивалі був її колишній чоловік Бред Пітт, але організатори склали розклад таким чином, щоб вони не перетнулися. Актори досі не завершили судові суперечки, а їхні діти, з яких троє прийомні (22-річний Меддокс, 20-річний Пакс та 19-річна Захара), а троє біологічні (18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн), один за одним відмовляються від прізвища батька.
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