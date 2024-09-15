Анджелина Джоли не выдержала критики внешности и начала прятать руки

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Анджелина Джоли носит закрытую одежду из-за того, что постоянно сталкивается с хейтом из-за излишней худобы. Инсайдеры сообщают, что она остро реагирует на критику.

Об этом пишет In Touch Weekly.

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Джоли "устала от бесконечного внимания к своему телу", поэтому вынуждена скрывать фигуру даже в жаркие дни. К примеру, она вышла в меховой накидке на красную дорожку Венецианского кинофестиваля, а в Торонто надела даже длинные перчатки. При этом нет никаких проблем со здоровьем: "Люди в окружении Энджи все еще беспокоятся, но теперь они знают, что лучше не поднимать эту тему. Она ясно дала понять, что это ее жизнь, ее тело и никто не должен больше ставить ей вопросов об этом — и точка". Сообщается, что рост актрисы составляет 169 сантиметров, а весит она при этом не более 44 килограм.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Как заявил источник, Джоли утверждает, что она с детства была худой и ее это вполне устраивает: "Она совсем не страдает от недоедания, и десятилетия слухов о том, что у нее опасный недостаток веса или какое-то расстройство пищевого поведения, не соответствуют действительности, и это крайне жестоко".

Однако актриса, которая до сих пор не завершила судебные иски с бывшим супругом Брэдом Питтом, хотя они развелись в 2016 году, в последнее время испытывает сильный стресс. Она планирует получить номинацию на "Оскар" за свою роль в фильме "Мария", продюсирует несколько новых проектов и переживает за недавно попавшего в серьезную аварию сына Пакса: "В результате она проводит встречи утром, днем и ночью. С момента пробуждения и до того, как ее голова упадет на подушку, она находится в полной боевой готовности. Этот стресс также может быть причиной ее похудения".

Актриса Анджелина Джоли в Торонто. Фото: Reuters

Джоли представила на Венецианском кинофестивале фильм "Мария", в котором сыграла главную роль. Она провела несколько дней в Италии и изменила несколько образов. На этом же фестивале был ее бывший супруг Брэд Питт, но организаторы составили расписание таким образом, чтобы они не пересеклись. Актеры до сих пор не завершили судебные споры, а их дети, из которых трое приемные (22-летний Меддокс, 20-летний Пакс и 19-летняя Захара), а трое биологические (18-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вив'ен), один за другим отказываются от фамилии отца.