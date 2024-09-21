Такой ее еще не видели — Анджелина Джоли в необычном образе предстала на страницах глянца

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Анджелина Джоли попала на обложку журнала с необычной прической. Звезда позировала на обложке CR Fashion Book. Обладательница "Оскара" снялась со светлыми вьющимися волосами.

Об этом пишет CR Fashion Book.

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Актриса позировала фотографам Luigi & Iango. В выпуске актриса рассказала об Atelier Jolie.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Актриса Анджелина Джоли Фото: CR Fashion Book

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

"В течение многих лет я видела, как мода диктуется тенденциями. Но заглянуть внутрь и одеться самостоятельно — по-настоящему выразить себя с помощью креативности и изобретательности — это полезное бунтарство в наше настоящее время", — сказала актриса.

49-летняя Джоли рассказала, что хотя она может быть серьезной, у нее также есть веселая сторона: "Я люблю быть глуповатой и люблю хорошую стендап-комедию".

Джоли поделилась, что она не видела все свои фильмы и что некоторые из ее детей уже сделали татуировку.

И Джоли добавила, что она рада запустить Atelier Jolie, потому что "увлекательно" наблюдать, что происходит, когда "художники сотрудничают".

Кэрин Ройтфельд взяла интервью у Джоли, и ее первый вопрос был о том, почему она создала Atelier Jolie.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

"Моим намерением было построить пространство — действительно дом — чтобы люди могли творить и вдохновляться. Дом состоит из художников и дизайнеров со всего мира, а в основе — приглашение вновь приобщиться к дизайну и построению сообщества", — сказала звезда.

И она сказала, что ее покойная мать Маршелин Бертран была ее вдохновением.

"Моя мать была очень глобально мыслящим, вдумчивым человеком, который часто говорил со мной о несправедливости. Когда мне было за двадцать, я начала путешествовать и поняла, как многому меня не научили в школе. Тогда я начала свое обучение, точнее, мое мировоззрение в значительной степени сформировано семьями беженцев, и я очень уважаю их. Я ненавижу, когда вижу, как СМИ и политики используют эти семьи для собственной выгоды. Никто бы не выбирал такую ​​жизнь. Для нас большая честь иметь Eat Off Beat в резиденции. Это команда шеф-поваров-беженцев, и с ними прекрасно работать", — говорит звезда.

Когда Джоли спросили, какая ее мантра, она ответила: "У меня нет девиза, но свобода всегда была для меня важной. Для себя и других".

На обложке Джоли примеряла лимитированную капсульную коллекцию atelier jolieofficial zarifnyc, разработанную основателями Джоли и Zarif Золаем Шерзадом.

"Зариф сочетает традиционные афганские техники с современным дизайном, и эта коллекция — сделана из домашних узоров Atelier Jolie и тканей из дедстока — стремится помочь сохранить культурное наследие и поддержать афганских женщин", — говорится в публикации.

Напомним, Анджелина Джоли примерила чувственный образ в новой фотосессии. А ранее стало известно, что Анджелина Джоли получила овации на Венецианском кинофестивале.