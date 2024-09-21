Такой ее еще не видели — Анджелина Джоли в необычном образе предстала на страницах глянца
Анджелина Джоли попала на обложку журнала с необычной прической. Звезда позировала на обложке CR Fashion Book. Обладательница "Оскара" снялась со светлыми вьющимися волосами.
Об этом пишет CR Fashion Book.
Анджелина Джоли поразила необычным образом
Актриса позировала фотографам Luigi & Iango. В выпуске актриса рассказала об Atelier Jolie.
"В течение многих лет я видела, как мода диктуется тенденциями. Но заглянуть внутрь и одеться самостоятельно — по-настоящему выразить себя с помощью креативности и изобретательности — это полезное бунтарство в наше настоящее время", — сказала актриса.
49-летняя Джоли рассказала, что хотя она может быть серьезной, у нее также есть веселая сторона: "Я люблю быть глуповатой и люблю хорошую стендап-комедию".
Джоли поделилась, что она не видела все свои фильмы и что некоторые из ее детей уже сделали татуировку.
И Джоли добавила, что она рада запустить Atelier Jolie, потому что "увлекательно" наблюдать, что происходит, когда "художники сотрудничают".
Кэрин Ройтфельд взяла интервью у Джоли, и ее первый вопрос был о том, почему она создала Atelier Jolie.
"Моим намерением было построить пространство — действительно дом — чтобы люди могли творить и вдохновляться. Дом состоит из художников и дизайнеров со всего мира, а в основе — приглашение вновь приобщиться к дизайну и построению сообщества", — сказала звезда.
И она сказала, что ее покойная мать Маршелин Бертран была ее вдохновением.
"Моя мать была очень глобально мыслящим, вдумчивым человеком, который часто говорил со мной о несправедливости. Когда мне было за двадцать, я начала путешествовать и поняла, как многому меня не научили в школе. Тогда я начала свое обучение, точнее, мое мировоззрение в значительной степени сформировано семьями беженцев, и я очень уважаю их. Я ненавижу, когда вижу, как СМИ и политики используют эти семьи для собственной выгоды. Никто бы не выбирал такую жизнь. Для нас большая честь иметь Eat Off Beat в резиденции. Это команда шеф-поваров-беженцев, и с ними прекрасно работать", — говорит звезда.
Когда Джоли спросили, какая ее мантра, она ответила: "У меня нет девиза, но свобода всегда была для меня важной. Для себя и других".
На обложке Джоли примеряла лимитированную капсульную коллекцию atelier jolieofficial zarifnyc, разработанную основателями Джоли и Zarif Золаем Шерзадом.
"Зариф сочетает традиционные афганские техники с современным дизайном, и эта коллекция — сделана из домашних узоров Atelier Jolie и тканей из дедстока — стремится помочь сохранить культурное наследие и поддержать афганских женщин", — говорится в публикации.
Напомним, Анджелина Джоли примерила чувственный образ в новой фотосессии. А ранее стало известно, что Анджелина Джоли получила овации на Венецианском кинофестивале.
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