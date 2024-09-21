Друзі Бреда Пітта розповіли, що спільного він має зі своєю новою нареченою
Роман Бреда Пітта з його дівчиною Інес де Рамон стає "серйознішим". Після майже двох років спільного життя 60-річний актор "дуже відданий" майбутньому їхніх стосунків.
Про це пише Daily Mail.
Бред Пітт відданий коханій
Інсайдер також додав, що це "велика справа", що пара офіційно оголосила про свій роман на червоній доріжці на Венеціанському міжнародному кінофестивалі, прем’єрі його нового фільму "Вовки" 1 вересня. Інше джерело повідомило виданню, що пара зустрічається, тому що вони обидва "хіпі в душі", а також поділяють пристрасть до мистецтва та музики.
"Вони дуже закохані. Бред любить знайомити Інес зі своїми друзями, тому що з нею так приємно бути поруч. Вона виявляє найкраще в Бреді", — ділиться інсайдер.
Він також зазначив, що між Бредом та Інес "все серйозно".
"Він дуже відданий їй і їхньому майбутньому", — сказало джерело.
В останні роки де Рамон висловлювала свою підтримку Пітту на тлі його розлучення із колишньою дружиною Анджеліною Джолі.
Колишня пара, яка була однією з найвідоміших у Голлівуді, була разом протягом десяти років, перш ніж одружитися в 2014 році. Тепер вони ведуть судову тяганину за опіку над їхніми шістьма дітьми та виноробнею Château Miraval після того, як Джолі подала позов на розлучення в 2016 році.
Відтоді, як почалася їхня судова битва, у 2019 році пара була офіційно неодружена, але їхнє розлучення ще не завершено.
"Її підтримка показала Бреду, ким вона насправді є як партнер", — розповіло джерело.
Другий інсайдер сказав: "Це так багато значило для нього і зблизило їх. У Бреда багато днів злетів і падінь, і Інес була його опорою в цьому. У неї справді добре серце".
Близько двох років тому Пітт і де Рамон вперше розпочали романтичні стосунки.
На той момент минуло два місяці, як вона розлучилася зі своїм колишнім чоловіком, 42-річним Полом Уеслі.
Лише через кілька місяців у березні вони офіційно оформили своє розлучення.
Нагадаємо, Амаль Клуні вийшла на червону доріжку з Джорджем Клуні. А раніше ми писали, що на Венеційському кінофестивалі Бред Пітт був менш успішний за Джолі.
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