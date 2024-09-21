Друзі Бреда Пітта розповіли, що спільного він має зі своєю новою нареченою

Актор Бред Пітт з коханою Інес де Рамон. Фото: Reuters

Роман Бреда Пітта з його дівчиною Інес де Рамон стає "серйознішим". Після майже двох років спільного життя 60-річний актор "дуже відданий" майбутньому їхніх стосунків.

Про це пише Daily Mail.

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Інсайдер також додав, що це "велика справа", що пара офіційно оголосила про свій роман на червоній доріжці на Венеціанському міжнародному кінофестивалі, прем’єрі його нового фільму "Вовки" 1 вересня. Інше джерело повідомило виданню, що пара зустрічається, тому що вони обидва "хіпі в душі", а також поділяють пристрасть до мистецтва та музики.

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

"Вони дуже закохані. Бред любить знайомити Інес зі своїми друзями, тому що з нею так приємно бути поруч. Вона виявляє найкраще в Бреді", — ділиться інсайдер.

Він також зазначив, що між Бредом та Інес "все серйозно".

"Він дуже відданий їй і їхньому майбутньому", — сказало джерело.

В останні роки де Рамон висловлювала свою підтримку Пітту на тлі його розлучення із колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

Колишня пара, яка була однією з найвідоміших у Голлівуді, була разом протягом десяти років, перш ніж одружитися в 2014 році. Тепер вони ведуть судову тяганину за опіку над їхніми шістьма дітьми та виноробнею Château Miraval після того, як Джолі подала позов на розлучення в 2016 році.

Відтоді, як почалася їхня судова битва, у 2019 році пара була офіційно неодружена, але їхнє розлучення ще не завершено.

"Її підтримка показала Бреду, ким вона насправді є як партнер", — розповіло джерело.

Другий інсайдер сказав: "Це так багато значило для нього і зблизило їх. У Бреда багато днів злетів і падінь, і Інес була його опорою в цьому. У неї справді добре серце".

Близько двох років тому Пітт і де Рамон вперше розпочали романтичні стосунки.

На той момент минуло два місяці, як вона розлучилася зі своїм колишнім чоловіком, 42-річним Полом Уеслі.

Лише через кілька місяців у березні вони офіційно оформили своє розлучення.

Нагадаємо, Амаль Клуні вийшла на червону доріжку з Джорджем Клуні. А раніше ми писали, що на Венеційському кінофестивалі Бред Пітт був менш успішний за Джолі.