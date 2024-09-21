Друзья Брэда Питта рассказали, что общего он имеет со своей новой невестой
Роман Брэда Питта с его девушкой Инес де Рамон становится более "серьезным". После почти двух лет совместной жизни 60-летний актер "очень верен" будущему их отношений.
Об этом пишет Daily Mail.
Брэд Питт верен своей возлюбленной
Инсайдер также добавил, что это "большое дело", что пара официально объявила о своем романе на красной дорожке на Венецианском международном кинофестивале, на премьере его нового фильма "Волки" 1 сентября. Другой источник сообщил изданию, что пара встречается, потому что они оба "хиппи в душе", а также разделяют страсть к искусству и музыке.
"Они очень влюблены. Брэд любит знакомить Инес со своими друзьями, потому что с ней так приятно быть рядом. Она проявляет лучшие черты в Брэде", — делится инсайдер.
Он также отметил, что между Брэдом и Инес "все серьезно".
"Он очень предан ей и их будущему", — сказал источник.
В последние годы де Рамон выражала свою поддержку Питту на фоне его развода с бывшей супругой Анджелиной Джоли.
Бывшая пара, которая была одной из самых известных в Голливуде, была вместе в течение десяти лет, прежде чем пожениться в 2014 году. Теперь они ведут судебные тяжбы за опеку над их шестью детьми и винодельней Château Miraval после того, как Джоли подала на развод в 2016 году.
С тех пор, как началась их судебная битва, в 2019 году пара была официально разведена.
"Ее поддержка показала Брэду, каким на самом деле она является партнером", — рассказал источник.
Второй инсайдер сказал: "Это так много значило для него и сблизило их. У Брэда много взлетов и падений и Инес была его опорой в этом. У нее действительно доброе сердце".
Около двух лет назад Питт и де Рамон впервые начали роман.
На тот момент прошло два месяца, когда она рассталась со своим бывшим супругом, 42-летним Полом Уэсли.
Только через несколько месяцев в марте они официально оформили свой развод.
Напомним, Амаль Клуни вышла на красную дорожку с Джорджем Клуни. А раньше мы писали, что на Венецианском кинофестивале Брэд Питт был менее успешен, чем Джоли.
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