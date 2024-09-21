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Друзья Брэда Питта рассказали, что общего он имеет со своей новой невестой

21 сентября 2024 06:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Друзья Брэда Питта рассказали, что общего он имеет со своей новой невестой
Актер Брэд Питт с любимой Инес де Рамон. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Роман Брэда Питта с его девушкой Инес де Рамон становится более "серьезным". После почти двух лет совместной жизни 60-летний актер "очень верен" будущему их отношений.

Об этом пишет Daily Mail.

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Инсайдер также добавил, что это "большое дело", что пара официально объявила о своем романе на красной дорожке на Венецианском международном кинофестивале, на премьере его нового фильма "Волки" 1 сентября. Другой источник сообщил изданию, что пара встречается, потому что они оба "хиппи в душе", а также разделяют страсть к искусству и музыке.

 

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

 

"Они очень влюблены. Брэд любит знакомить Инес со своими друзьями, потому что с ней так приятно быть рядом. Она проявляет лучшие черты в Брэде", — делится инсайдер.

Он также отметил, что между Брэдом и Инес "все серьезно".

"Он очень предан ей и их будущему", — сказал источник.

В последние годы де Рамон выражала свою поддержку Питту на фоне его развода с бывшей супругой Анджелиной Джоли.

Бывшая пара, которая была одной из самых известных в Голливуде, была вместе в течение десяти лет, прежде чем пожениться в 2014 году. Теперь они ведут судебные тяжбы за опеку над их шестью детьми и винодельней Château Miraval после того, как Джоли подала на развод в 2016 году.

С тех пор, как началась их судебная битва, в 2019 году пара была официально разведена.

"Ее поддержка показала Брэду, каким на самом деле она является партнером", — рассказал источник.

Второй инсайдер сказал: "Это так много значило для него и сблизило их. У Брэда много взлетов и падений  и Инес была его опорой в этом. У нее действительно доброе сердце".

Около двух лет назад Питт и де Рамон впервые начали роман.

На тот момент прошло два месяца, когда она рассталась со своим бывшим супругом, 42-летним Полом Уэсли.

Только через несколько месяцев в марте они официально оформили свой развод.

Напомним, Амаль Клуни вышла на красную дорожку с Джорджем Клуни. А раньше мы писали, что на Венецианском кинофестивале Брэд Питт был менее успешен, чем Джоли.

Брэд Питт зарубежные звезды звезды звездная пара любовь

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