Лана Дель Рэй стала женой Джереми Дюфрена

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/

Популярная певица Лана Дель Рэй вышла замуж за Джереми Дюфрена. Звезда впервые появилась с ним на публике в конце августа.

Об этом пишет Page Six.

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Дюфрен и Лана Дель Рэй обменялись обетами в четверг, 26 сентября, в Лас-Вегасе.

На фотографиях, опубликованных Daily Mail, певица была одета в белое платье до пола с глубоким декольте, а ее волосы были перевязаны светло-голубой лентой и спадали кудрями на левое плечо. Дюфрен был одет в темный костюм, белую рубашку и элегантные коричневые туфли.

Певицу вел к алтарю ее отец, Роберт Грант.

Лана Дель Рэй с Джереми Дюфреном. Фото: BACKGRID

Лана Дель Рэй с отцом. Фото: BACKGRID

Хотя пара не подтверждала свои отношения публично, их свадьба, по данным издания, состоялась спустя несколько лет после знакомства. Звезда впервые подтвердила отношения с Джереми на свадьбе модели Карен Элсон в Нью-Йорке в начале сентября.

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