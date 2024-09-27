Лана Дель Рэй стала женой Джереми Дюфрена

Лана Дель Рэй тайно вышла замуж
Популярная певица Лана Дель Рэй вышла замуж за Джереми Дюфрена. Звезда впервые появилась с ним на публике в конце августа.
Об этом пишет Page Six.
Лана Дель Рэй стала женой
Дюфрен и Лана Дель Рэй обменялись обетами в четверг, 26 сентября, в Лас-Вегасе.
На фотографиях, опубликованных Daily Mail, певица была одета в белое платье до пола с глубоким декольте, а ее волосы были перевязаны светло-голубой лентой и спадали кудрями на левое плечо. Дюфрен был одет в темный костюм, белую рубашку и элегантные коричневые туфли.
Певицу вел к алтарю ее отец, Роберт Грант.
Хотя пара не подтверждала свои отношения публично, их свадьба, по данным издания, состоялась спустя несколько лет после знакомства. Звезда впервые подтвердила отношения с Джереми на свадьбе модели Карен Элсон в Нью-Йорке в начале сентября.
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