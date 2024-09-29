Лана Дель Рей вийшла заміж у сукні з місцевої крамнички

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/lanaclique/

Лана Дель Рей купила свою весільну сукню в місцевому бутіку в Новому Орлеані за кілька місяців до того, як опублікувала інформацію про свої стосунки з Джеремі Дюфреном. На відміну від більшості зірок, які вибирають сукні на замовлення від таких дизайнерів, як Віра Вонг, Кароліна Еррера та Елі Сааб для своїх весіль, 39-річна суперзірка знайшла вбраання у невеликому магазині під назвою Vintage Market від Trashy Diva ще в травні.

Про це пише Daily Mail.

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Джерело розповіло, що "незрозуміло, чи зайшла Лана в магазин спеціально в пошуках весільної сукні, але після того, як приміряла купу інших речей, вона врешті-решт полюбила сукню, яку побачила у вітрині".

Хоча точна ціна її сукні невідома, видання зазначило, що 400 доларів — це "типовий діапазон цін на весільні сукні в магазині, де представлені стилі від 1920-х до Y2K". Дель Рей була в богемній білій весільній сукні з гофрованим декольте та спадаючою спідницею зі шлейфом. З цієї нагоди Дель Рей зібрала волосся в хвіст, прикрашений ніжно-блакитною стрічкою.

Вона та батько трьох дітей шокували шанувальників після того, як одружилися, лише через місяць після того, як оприлюднили свій роман.

Співачка Лана Дель Рей з чоловіком. Фото: instagram.com/lanaclique/

На нових фотографіях показано, як червоніючу наречену проводжає до вівтаря батько Роберт Грант у Дес-Аллемандес. Наречена, статки якої оцінюються в 30 мільйонів доларів, тримала в руці квітковий букет.

Пара обмінялася обітницями біля води в тій самій затоці, де Дюфрен проводить свої популярні екскурсії на човні по болотах. Дюфрен одягнув стильний чорний костюм, білу сорочку та коричневі шкіряні туфлі. Молодята пройшли повз один із знаменитих болотних повітряних човнів Дюфрена, який був прив’язаний до причалу та прикрашений білими квітами до особливого дня пари.

Весілля та прийом проводилися вздовж громадської гавані, зі столами, встановленими під масивними білими наметами на траві. Також були присутні мати Лани Патриція Енн Хілл, її сестра Керолайн Грант і брат Чарлі Гілл-Грант. Це перший шлюб для Лани і другий для Дюфрена.

Весілля відбулося лише через кілька годин після того, як стало відомо, що Лана та її новий чоловік отримали дозвіл на шлюб у понеділок, 23 вересня.

Зустріч співачки та капітана човна

Співачка вперше зустрілася з Дюфреном у 2019 році. Її бачили, тримаючись за руки з Дюфреном перед її виступом на фестивалі в Лідсі минулого місяця, і шанувальники продовжували припускати, що в одній зі своїх пісень вона натякнула на свого, за чутками, коханця.

"Вона хотіла відправитися в екскурсію на човні, тому що це велика пригода у Луїзіані, але вона ніколи не очікувала, що закохається в капітана човна", — повідомило джерело на початку цього місяця.

Пара познайомилася, коли Лана виступала на Buku Music + Art Project у Луїзіані в березні 2019 року. Вона здійснила одну з його екскурсій на човні, перебуваючи в місті.

"Коли Лана знову відвідала цю територію в травні, щоб виступити на Hangout Fest, вони обоє були самотні, і відновили спілкування", — розповів інсайдер.

"Він побачив можливість і запросив її на побачення, і з того часу вони разом. Вона любить старших чоловіків", — додає джерело.

Її стосунки з Джеремі спочатку хвилювали друзів, які були переконані, що розузнають щось підозріле про розлученого батька трьох дітей.

Але незабаром вони зрозуміли, що він добре до неї ставиться і дає їй те, що їй "потрібно" від партнера.

"Її друзі та команда трохи боялися, що він може використовувати її, але його бізнес прибутковий, і він не потребує і не хоче грошей Лани. Вони бачать, що він добре з нею поводиться, і він дуже, дуже аскетичний. Він дає їй те, чого вона шукає в чоловікові, і він романтичний", — говорить інсайдер.

Лана вийшла на публіку з Джеремі 25 серпня, коли пару помітили, тримаючись за руки у Лондоні після її виступу на Лідському фестивалі.

Джерело додало: "Вона привела його на своє шоу у Великій Британії, що стало великим кроком. Він хороший хлопець, і вона дуже тягнеться до нього. Він хороший батько, і всі хто його знають, не може сказати про нього нічого поганого".

Під час першого туру Лани на човні з алігаторами у 2019 році поділилася фотографіями зі своїми шанувальниками в Instagram і Facebook. Він також з'явився на фоні фотографії Лани, яка позує зі своїми подругами під час туру.

Вона активно рекламувала місце роботи Джеремі в дописі, поділившись фотографією вивіски Arthur's Air Boat Tours ручної роботи та номером телефону компанії.

Джеремі також опублікував фотографію з Ланою у своєму Instagram, написавши: "Я ніколи не знаю, з ким я можу зустрітися в моїх турах, але завжди приємно Лана Дель Рей".

Сторінка екскурсовода в Instagram, яка тепер є приватною, наповнена відеозаписами його взаємодії з дикими алігаторами, які панують у Баю-де-Алемандес, який часто називають "Сомовою столицею Всесвіту".

Нагадаємо, Лану Дель Рей запідозрили у нездоровому схудненні. А раніше Лана Дель Рей знялась у рекламі бренду Кім Кардаш'ян.