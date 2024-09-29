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Лана Дель Рэй вышла замуж в платье из местного магазинчика

29 сентября 2024 09:54
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Лана Дель Рэй вышла замуж в платье из местного магазинчика
Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/lanaclique/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Лана Дель Рэй купила свое свадебное платье в местном бутике в Новом Орлеане за несколько месяцев до того, как опубликовала информацию о своих отношениях с Джереми Дюфреном. В отличие от большинства звезд, выбирающих платья на заказ от таких дизайнеров, как Вера Вонг, Каролина Эррера и Эли Сааб для своих свадеб, 39-летняя суперзвезда нашла наряд в небольшом магазине под названием Vintage Market от Trashy Diva еще в мае.

Об этом пишет Daily Mail.

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Источник рассказал, что "непонятно, зашла ли Лана в магазин специально в поисках свадебного платья, но после того, как примеряла кучу других вещей, она в конце концов полюбила платье, которое увидела в витрине".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lana Del Rey (@lanadelreybr)

 

Хотя точная цена ее платья неизвестна, издание отметило, что 400 долларов — это "типичный диапазон цен на свадебные платья в магазине, где представлены стили от 1920-х до Y2K". Дель Рэй была в богемном белом свадебном платье с гофрированным декольте и ниспадающей юбкой со шлейфом. По этому случаю Дель Рэй собрала волосы в хвост, украшенный нежно-голубой лентой.

Она и отец троих детей шокировали поклонников после того, как поженились, только через месяц после того, как обнародовали свой роман.

 

Певица Лана Дель Рэй с мужем после знакомства
Певица Лана Дель Рэй с супругом. Фото: instagram.com/lanaclique/

 

На новых фотографиях показано, как невесту провожает к алтарю отец Роберт Грант в Дес-Аллемандес. Невеста, состояние которой оценивается в 30 миллионов долларов, держала в руке цветочный букет.

Пара обменялась обетами у воды в том же заливе, где Дюфрен проводит свои популярные экскурсии на лодке по болотам. Дюфрен надел стильный черный костюм, белую рубашку и коричневые кожаные туфли. Молодожены прошли мимо одной из знаменитых болотных надувных лодок Дюфрена, которая была привязана к причалу и украшена белыми цветами к особому дню пары.

Свадьба и прием проводились вдоль общественной гавани со столами, установленными под массивными белыми палатками на траве. Также присутствовали мать Ланы Патриция Энн Хилл, ее сестра Кэролайн Грант и брат Чарли Хилл-Грант. Это первый брак для Ланы и второй для Дюфрена.

Свадьба состоялась всего через несколько часов после того, как стало известно, что Лана и ее новый супруг получили разрешение на брак в понедельник, 23 сентября.

Встреча певицы и капитана лодки

Певица впервые встретилась с Дюфреном в 2019 году. Ее видели, держась за руки с Дюфреном перед ее выступлением на фестивале в Лидсе в прошлом месяце, и поклонники продолжали предполагать, что в одной из своих песен она намекнула на своего, по слухам, возлюбленного.

"Она хотела отправиться в экскурсию на лодке, потому что это большое приключение в Луизиане, но она никогда не ожидала, что влюбится в капитана лодки", — сообщил источник в начале этого месяца.

Пара познакомилась, когда Лана выступала на Buku Music+Art Project в Луизиане в марте 2019 года. Она совершила одну из его экскурсий на лодке, находясь в городе.

"Когда Лана снова посетила эту территорию в мае, чтобы выступить на Hangout Fest, они оба были одиноки, и возобновили общение", — рассказал инсайдер.

"Он увидел возможность и пригласил ее на свидание, и с тех пор они вместе. Она любит старших мужчин", — добавляет источник.

Ее отношения с Джереми сначала волновали друзей, которые были убеждены, что узнают что-то подозрительное о разведенном отце троих детей.

Но вскоре они поняли, что он хорошо к ней относится и дает ей то, что ей нужно от партнера.

"Ее друзья и команда немного боялись, что он может использовать ее, но его бизнес прибыльный, и он не нуждается и не хочет денег Ланы. Они видят, что он хорошо с ней обращается, и он очень, очень аскетичен. Он дает ей то, чего она ищет в мужчине, и он романтичен", — говорит инсайдер.

Лана вышла на публику с Джереми 25 августа, когда пару заметили, держась за руки в Лондоне после выступления на Лидском фестивале.

Источник добавил: "Она привела его на свое шоу в Великобритании, что стало большим шагом. Он хороший парень, и она очень тянется к нему. Он хороший отец, и все, кто его знают, не может сказать о нем ничего плохого".

Во время первого тура Ланы на лодке в 2019 году поделилась фотографиями со своими поклонниками в Instagram и Facebook. Он также появился на фоне фотографии Ланы, где она позирует со своими подругами во время тура.

Она активно рекламировала место работы Джереми в посте, поделившись фотографией вывески Arthur's Air Boat Tours ручной работы и номером телефона компании.

Джереми также опубликовал фотографию с Ланой в своем Instagram, написав: "Я никогда не знаю, с кем я могу встретиться в моих турах, но всегда приятно Лана Дель Рэй".

Страница экскурсовода в Instagram, которая теперь является закрытой, наполнена видеозаписями его взаимодействия с дикими аллигаторами, господствующими в Бей-Ала-Мандесе, который часто называют "Сомовой столицей Вселенной".

Напомним, Лану Дель Рэй заподозрили в нездоровом похудении. А раньше Лана Дель Рэй снялась в рекламе бренда Ким Кардашьян.

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