Інесса Грицаєнко з "Голосу країни-12" виходить заміж

Інесса Грицаєнко виходить заміж. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Учасниця проєкту "Голос країни-12" та солістка дуету SESTRA Інесса Грицаєнко заручилася зі своїм коханим.

Радісною новиною співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму блозі виконавиця опублікувала світлини з особливої події. На фото Інесса не стала приховувати емоцій та була неабияк щаслива.

Інесса Грицаєнко заручилася. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Обранець співачки освідчився їй просто неба з величезним букетом рожевих півоній та подарував золоту обручку з чималим діамантом. Інесса відповіла коханому "Так" та одразу приміряла прикрасу на безіменний палець.

Солістка гурту SESTRA похизувалася обручкою. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Як відомо, співачка не афішує особу свого обранця та не ділиться спільними фото із ним. Тож навіть у таку важливу подію Грицаєнко не стала робити виключень. Проте це не завадило Інессі ніжно звернутися до коханого.

"Я вірила в те, що одного дня ти прийдеш і зміниш все моє життя", — написала артистка.

Нагадаємо, що нещодавно олімпіська чемпіонка Ольга Харлан поділилася радісною звісткою про свої заручини.

Також про свою мету створити щасливу родину заговорила співачка Леді Гага.