Інесса Грицаєнко з "Голосу країни-12" виходить заміж

Зірка "Голосу країни" заручилася та похизувалася обручкою
Учасниця проєкту "Голос країни-12" та солістка дуету SESTRA Інесса Грицаєнко заручилася зі своїм коханим.
Радісною новиною співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Інесса Грицаєнко вперше виходить заміж
У своєму блозі виконавиця опублікувала світлини з особливої події. На фото Інесса не стала приховувати емоцій та була неабияк щаслива.
Обранець співачки освідчився їй просто неба з величезним букетом рожевих півоній та подарував золоту обручку з чималим діамантом. Інесса відповіла коханому "Так" та одразу приміряла прикрасу на безіменний палець.
Як відомо, співачка не афішує особу свого обранця та не ділиться спільними фото із ним. Тож навіть у таку важливу подію Грицаєнко не стала робити виключень. Проте це не завадило Інессі ніжно звернутися до коханого.
"Я вірила в те, що одного дня ти прийдеш і зміниш все моє життя", — написала артистка.
Нагадаємо, що нещодавно олімпіська чемпіонка Ольга Харлан поділилася радісною звісткою про свої заручини.
Також про свою мету створити щасливу родину заговорила співачка Леді Гага.
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