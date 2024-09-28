Леді Гага назвала свою найголовнішу мету

Співачка Леді Гага. Фото: Reuters

38-річна Леді Гага розповіла, що її "мета номер один" - створити сім'ю зі своїм нареченим, 46-річним Майклом Поланскі. Нещодавно стало відомо, що вони заручені.

Про це пише Daily Mail.

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З Майклом Поланскі Леді Гага разом із 2020 року. До цього співачку підозрювали у романі з Бредлі Купером, з яким вони разом працювали над фільмом "Зірка народилася".

Співачка Леді Гага з нареченим Майклом Поланскі. Фото: Reuters

"Я така щаслива почуватися закоханою і так хочу створити сім'ю. Тож це безперечно моя мета номер один", — сказала співачка в інтерв'ю.

Вона також має намір продовжувати працювати та розвиватися як співачка та як інфлюєнсер.

"Я хочу продовжувати рости. Це дуже забавно — прийняти виклик, будучи 38-річною поп-зіркою, і зрозуміти, ким я хочу бути зараз і що я хочу сказати. Я дуже люблю жінок і хочу бути їхнім голосом, гідним того, щоб бути частиною цієї спільноти", — додала вона.

Чутки про заручини пари з'явилися у квітні, після того, як на пальці співачки помітили обручу з великим каменем. У червні Леді Гагу запідозрили ще й у вагітності. Сама Леді Гага ці чутки спростувала і посміялася з них. Вона опублікувала в інстаграмі короткий ролик, який підписала: "Не вагітна, просто гірко плачу в спортзалі".

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