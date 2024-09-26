Леді Гага приголомшила сукнею на прем'єрі стрічки "Джокер.Божевілля на двох"

Співачка Леді Гага. Фото: Reuters

Співачка Леді Гага перевтілилася у свою героїню з фільму "Джокер.Божевілля на двох" на прем'єрі в Лондоні. Зірка позувала на червоній доріжці у розкішній сукні від Celine, яку доповнила прикрасами від Tiffany & Co.

Про це повідомляє Page Six.

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Леді Гага на червоній доріжці

Зірка з'явилася на червоній доріжці в розкішній атласній сукні від Celine, яку поєднала з жакетом-болеро в тон.

Співачка своїм образом нагадувала Лі Квінзель — кохану героя Хоакіна Фенікса Артура Флека у стрічці "Джокер. Божевілля на двох". Леді Гага позувала перед камерами з рудим каре та драматичним макіяжем із блискучою сльозою, підкресленою кристалами.

Акторка доповнила вишукану сукню ефектною брошкою Jean Schlumberger by Tiffany "Птах на скелі" зі спессартином вагою понад 20 каратів. На ній також була каблучка з виноградної лози Jean Schlumberger by Tiffany і два сліпучо-жовтих діаманти з колекції 2024 Tiffany Blue Book Collection.

Співачка Леді Гага. Фото: Reuters

Співачка Леді Гага на прем'єрі "Джокера". Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка, співачка Леді Гага приголомшила виходом у фантастичній масці на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Також ми розповідали, що акторка Гвінет Пелтроу повертається на великі екрани через зіркове захоплення доньки.