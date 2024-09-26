Леди Гага ошеломила платьем на премьере ленты "Джокер.Безумие на двоих"

Певица Леди Гага. Фото: Reuters

Певица Леди Гага перевоплотилась в свою героиню из фильма "Джокер.Безумие на двоих" на премьере в Лондоне. Звезда позировала на красной дорожке в роскошном платье от Celine, которое дополнила украшениями от Tiffany & Co.

Об этом сообщает Page Six.

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Леди Гага на красной дорожке

Звезда появилась на красной дорожке в роскошном атласном платье от Celine, которое скомбинировала с жакетом-болеро в тон.

Певица своим образом напоминала Ли Квинзель — любимую героя Хоакина Феникса Артура Флека в ленте "Джокер. Безумие на двоих". Леди Гага позировала перед камерами с рыжим каре и драматическим макияжем с блестящей слезой, подчеркнутой кристаллами.

Актриса дополнила изысканное платье эффектной брошью Jean Schlumberger от Tiffany "Птица на скале" со спессартином весом более 20 каратов. На ней также было кольцо из виноградной лозы Jean Schlumberger от Tiffany и два ослепительно-желтых бриллианта из коллекции 2024 года Tiffany Blue Book Collection.

Певица Леди Гага. Фото: Reuters

Певица Леди Гага на премьере фильма "Джокера". Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что певица, певица Леди Гага ошеломила выходом в фантастической маске на Венецианском международном кинофестивале. Также мы рассказывали, что актриса Гвинет Пэлтроу возвращается на большие экраны из-за звездного увлечения дочери.