Леди Гага назвала свою главную цель

Певица Леди Гага. Фото: Reuters

38-летняя Леди Гага рассказала, что ее "цель номер один" — создать семью со своим женихом, 46-летним Майклом Полански. Недавно стало известно, что они обручены.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

В жизни Леди Гага планируются перемены

С Майклом Полански Леди Гага вместе с 2020 года. До этого певицу подозревали в романе с Брэдли Купером, с которым они вместе работали над фильмом "Звезда родилась".

Певица Леди Гага с женихом Майклом Полански. Фото: Reuters

"Я так счастлива чувствовать себя влюбленной и так хочу создать семью. Поэтому это, безусловно, моя цель номер один", — сказала певица в интервью.

Она также намерена продолжать работать и развиваться как певица и инфлюенсер.

"Я хочу продолжать расти. Это очень забавно — принять вызов, будучи 38-летней поп-звездой, и понять, кем я хочу быть сейчас и что я хочу сказать. Я очень люблю женщин и хочу быть их голосом, достойным того, чтобы быть частью этого сообщества", — добавила она.

Слухи о помолвке пары появились в апреле, после того как на пальце певицы заметили обручальное кольцо. В июле Леди Гага заподозрили еще и в беременности. Сама Леди Гага эти слухи опровергла и посмеялась над ними. Она опубликовала в инстаграмме короткий ролик, который подписала: "Не беременна, просто горько плачу в спортзале".

А раньше мы писали, что Гвинет Пэлтроу возвращается на экран после перерыва.