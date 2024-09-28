Инесса Грицаенко из "Голоса країни-12" выходит замуж

Инесса Грицаенко выходит замуж. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Участница проекта "Голос країни-12" и солистка дуэта SESTRA Инесса Грицаенко обручилась со своим возлюбленным.

Радостной новостью певица поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Инесса Грицаенко впервые выходит замуж

В своем блоге исполнительница опубликовала фотографии с особого события. На фото Инесса не стала скрывать эмоций и была очень счастлива.

Инесса Грицаенко обручилась. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Избранник певицы сделал ей предложение под открытым небом с огромным букетом розовых пионов и подарил золотое кольцо с большим бриллиантом. Инесса ответила любимому "Да" и сразу примерила украшение на безымянный палец.

Солистка группы SESTRA похвасталась кольцом. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Как известно, певица не афиширует личность своего избранника и не делится общими фото с ним. Поэтому даже в столь важное событие Грицаенко не стала делать исключений. Однако это не помешало Инессе нежно обратиться к любимому.

"Я верила в то, что однажды ты придешь и изменишь всю мою жизнь", — написала артистка.

Напомним, что недавно олимпиская чемпионка Ольга Харлан поделилась радостным известием о своей помолвке.

Также о своей цели создать счастливую семью заговорила певица Леди Гага.