Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сын Дмитрия Коляденко впервые подтвердил, что женился — кто его избранница arrow

Сын Дмитрия Коляденко впервые подтвердил, что женился — кто его избранница

2 октября 2024 11:08
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Сын Дмитрия Коляденко признался, что женат уже три года
Филипп Коляденко. Фото: скриншот
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Сын шоумена Дмитрия Коляденко и хореографини Елены Коляденко, Филипп, впервые рассказал о своей женитьбе. Музыкант в браке уже три года.

Деталиями семейной жизни соавтор группы Kadnay поделился в интервью с Машей Ефросининой.

Читайте также:

Филипп Коляденко впервые рассказал о своей жене

Долгое время сын звездной пары был одним из самых желанных холостяков украинского шоу-бизнеса. У Филиппа были романы с журналисткой Раминой Эсхакзай и певицей TAYANNA, а в СМИ писали о его стремительной личной жизни. Однако, как оказалось, уже три года Коляденко-младший состоит в браке.

Как рассказал музыкант, его избранница не публичная личность, но работает со звездами шоу-бизнеса.

"Она - парикмахер. Но она работает со звездами, так же работает в творчестве, в театрах, как художник, помогает мне. Мне всегда было все равно на публичность. Я всегда любил рядом с собой классных, ярких, уверенных, умных, чувственных, нежных людей. Это самый уверенный мой выбор в человеке, которого я хочу видеть рядом. Мы многое прожили: COVID, войну. Она доверилась мне, а я — ей. Это было решение двух сердец", — поделился Филипп.

Сын Дмитрия Коляденко
Филипп Коляденко. Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Решение вступить в брак со своей любимой для музыканта было обдуманным и взвешенным. Как признался Филипп, перед этим он даже советовался с родителями.

"Мы советовались с родителями, и с папой и мамой. У нас была беседа с мамой относительно моей уверенности в этом. Не о чувствах, а о том, насколько это актуально. Потому что сейчас много пар, которые просто живут и наслаждаются жизнью. И почему-то мной было принято такое решение. Это самая сильная любовь, важность и родственность", — поделился Филипп.

Ранее стало известно, что певица Лана Дель Рэй вышла замуж в платье из обычного магазинчика.

Также мы сообщали, что звезда "Голосу країни" обручилась с любимым и похвасталась драгоценным кольцом.

Дмитрий Коляденко шоу-бизнес певец украинские звезды Женитьба

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

12:07 Настоящая магия — Артем Пивоваров и KOLA очаровали совместным треком

12:03 В сентябре взлетел спрос на валюту — сколько купили долларов украинцы

11:59 Украина хочет иметь собственное дальнобойное оружие для ударов по РФ, — Шмыгаль

11:53 F-18 были замечены у границ Одесчины сегодня ночью — причина

11:35 Зеленский встретился с руководством ведущих оборонных компаний мира

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

11:34 Что принесут семь вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:29 "Нацкэшбек" на товары — сколько денег начислили украинцам

11:29 Наев объяснил, что нужно для проведения полноценной ротации военных

11:22 Работы за 100 млн грн — больницу на Одесчине отремонтирует фигурант дела НАБУ

11:00 Денежная помощь людям с инвалидностью — какие суммы предоставляют в 2024 году

Новость с видео

12:07 Настоящая магия — Артем Пивоваров и KOLA очаровали совместным треком

12:03 В сентябре взлетел спрос на валюту — сколько купили долларов украинцы

11:59 Украина хочет иметь собственное дальнобойное оружие для ударов по РФ, — Шмыгаль

11:53 F-18 были замечены у границ Одесчины сегодня ночью — причина

11:35 Зеленский встретился с руководством ведущих оборонных компаний мира

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

11:34 Что принесут семь вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:29 "Нацкэшбек" на товары — сколько денег начислили украинцам

11:29 Наев объяснил, что нужно для проведения полноценной ротации военных

11:22 Работы за 100 млн грн — больницу на Одесчине отремонтирует фигурант дела НАБУ

11:00 Денежная помощь людям с инвалидностью — какие суммы предоставляют в 2024 году

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября