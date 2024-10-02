Сын Дмитрия Коляденко признался, что женат уже три года

Сын Дмитрия Коляденко впервые подтвердил, что женился — кто его избранница
Сын шоумена Дмитрия Коляденко и хореографини Елены Коляденко, Филипп, впервые рассказал о своей женитьбе. Музыкант в браке уже три года.
Деталиями семейной жизни соавтор группы Kadnay поделился в интервью с Машей Ефросининой.
Филипп Коляденко впервые рассказал о своей жене
Долгое время сын звездной пары был одним из самых желанных холостяков украинского шоу-бизнеса. У Филиппа были романы с журналисткой Раминой Эсхакзай и певицей TAYANNA, а в СМИ писали о его стремительной личной жизни. Однако, как оказалось, уже три года Коляденко-младший состоит в браке.
Как рассказал музыкант, его избранница не публичная личность, но работает со звездами шоу-бизнеса.
"Она - парикмахер. Но она работает со звездами, так же работает в творчестве, в театрах, как художник, помогает мне. Мне всегда было все равно на публичность. Я всегда любил рядом с собой классных, ярких, уверенных, умных, чувственных, нежных людей. Это самый уверенный мой выбор в человеке, которого я хочу видеть рядом. Мы многое прожили: COVID, войну. Она доверилась мне, а я — ей. Это было решение двух сердец", — поделился Филипп.
Решение вступить в брак со своей любимой для музыканта было обдуманным и взвешенным. Как признался Филипп, перед этим он даже советовался с родителями.
"Мы советовались с родителями, и с папой и мамой. У нас была беседа с мамой относительно моей уверенности в этом. Не о чувствах, а о том, насколько это актуально. Потому что сейчас много пар, которые просто живут и наслаждаются жизнью. И почему-то мной было принято такое решение. Это самая сильная любовь, важность и родственность", — поделился Филипп.
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