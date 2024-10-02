Хоакин Феникс намекнул на тайную свадьбу с Руни мечтой

Хоакин Феникс. Фото: instagram.com/jokermovie

Звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс спровоцировал слухи о своей тайной женитьбе на актрисе Руни Маре. Звездная пара вместе уже восемь лет.

На новый этап в отношениях актер намекнул в подкасте "Talk Easy with Sam Fragoso", пишет Page Six.

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Звезда кино проговорился, когда рассказывал о своей подготовке к церемонии "Оскар-2020". Феникс признался, что придумал свою волнующую речь, когда "разговаривал с мамой и женой".

В следующем предложении актер дал понять, что говорит именно о Маре.

"Руни сказала: "Это именно то, что ты должен сказать!", — проговорил Хоакин.

Впрочем, официальных комментариев о браке звездная пара или их представители не давали.

Отметим, что Хоакин Феникс и Руни Мара вместе уже около восьми лет. Пара познакомилась еще в 2012 году на съемках фильма "Она". Но романтические отношения между ними завязались только четыре года спустя на площадке ленты "Мария Магдалина".

В 2019 году Феникс и Мара объявили о своей помолвке. Уже через год у них родился сын Ривер. А в феврале этого года стало известно, что Руни беременна во второй раз.

Ранее сын Дмитрия Коляденко впервые сообщил, что женился и рассказал о своей любимой.

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