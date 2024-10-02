Камалія відповіла, хто винен у їхньому розлученні з чоловіком-мільярдером

Мохаммад Захур і Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія розповіла, як донька її колишнього чоловіка Мохаммада Захура від першого шлюбу, повпливала на їхнє розлучення. У виконавиці від початку були напружені стосунки із спадкоємицею коханого.

Подробицями зірка поділилася в інтерв'ю "Фокус".

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Як зізналася Камалія, її спілкування з донькою чоловіка Тетяною не склалося від самого початку. За словами артистки, дівчина одразу була ворожо налаштована проти неї та зовсім не хотіла спілкуватися. Така ситуація не могла не впливати на стосунки Камалії з Захуром.

"Я вважаю, що на наш шлюб вплинули численні образи, які повторювалися неодноразово. Однією з великих помилок Захура було те, що він привів нас під один дах зі своїми дітьми від першого шлюбу. Якщо з його сином у мене склалися добрі стосунки, то його донька від самого початку ставилася до мене ревниво і, навіть не знаючи мене, не бажала ні знайомитися, ні спілкуватися", — поділилася зірка.

Камалія та Мохаммад Захур. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

На початку повномасштабної війни в Україні ситуація теж загострилася, адже Захур наполіг на тому, аби Камалія разом із їхніми двома доньками — Арабеллою та Мірабеллою, переїхала до Лондона. Однак співачка не хотіла мешкати з дітьми чоловіка від першого шлюбу під одним дахом.

Зрештою, коли ситуація в Україні стала критичною та небезпечною, доньки та чоловік все ж таки вмовили Камалію приїхати. За словами артистки, це була помилка, адже Тетяна не хотіла бачити дружину батька та робила все, аби вона поїхала.

"Вона постійно втручалася в нашу сім'ю, створювала мені неприємності. Я розповідала про це Захуру, але він не хотів вірити. Після кількох конфліктів Захур не бажав ображати своїх дітей. Я ж очікувала підтримки від нього як від законного чоловіка і батька наших дітей. Коли стався останній конфлікт, ситуація дійшла до того, що ми майже почали сваритися фізично. У червні 2022 року я зібрала речі, заявила, що більше не повернуся сюди, і поїхала назад в Україну", — розповіла Камалія.

Камалія з ексчоловіком та доньками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Останньою краплею для співачки стало те, що Тетяна почала втручатися у виховання їхніх дітей. Камалія намагалася знайти підтримку в Захура та повпливати на поведінку його доньки, однак він зайняв інший бік.

"Мої діти приїхали наприкінці 2022 року в Україну на зимові канікули і розповіли: "Мамо, вона сказала, що коли ми повернемося в Лондон, вона нам підстриже волосся". Я була шокована тим, що без мого дозволу вирішують такі речі щодо моїх дітей. Коли я запитала Захура, чому ухвалюються такі рішення без мене, він емоційно відповів: "А що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я кинув свою дочку? Тоді я швидше розлучуся з тобою, ніж кину її". Це була остання крапля, після якої я вирішила розлучитися", — сказала зірка.

Камалія з колишнім чоловіком. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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