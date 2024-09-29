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Друзі Бена Аффлека розповіли, чи є шанс зберегти шлюб з Джей Ло

29 вересня 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Друзі Бена Аффлека розповіли, чи є шанс зберегти шлюб з Джей Ло
Актори Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек прагнуть зберегти "дружні" стосунки під час їхнього шлюборозлучного процесу. Джерело, близьке до 55-річної актриси, повідомило, що вона та її чоловік "продовжують розлучатися", і "зосереджуються на дітях".

Про це пише People.

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Лопес є мамою 16-річних близнюків Макса та Емме від колишнього чоловіка Марка Ентоні, а у її чоловіка з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер троє дітей: Вайолет, Серафіна, і Семюель.

 

Актори Бен Аффлек та Дженніфер Лопес
Актори Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

 

"Вони хочуть показати дітям, що все по-дружньому. Вони хочуть залишатися друзями. Любові все ще багато", — говорять друзі Лопес та Аффлека.

Лопес подала на розлучення з Аффлеком 20 серпня, коли відзначається друга річниця весільної церемонії пари в Джорджії. Спочатку вони одружилися в Лас-Вегасі 17 липня 2022 року.

Актор та співачка подали позов до Верховного суду округу Лос-Анджелес і вказали 26 квітня 2024 року як дату розлучення. Лопес подала на розлучення сама без адвоката і технічно сама себе представляла. Причиною розриву назвали непереборні розбіжності.

Аффлек і Лопес розділять гонорари адвокатів, а співачка хоче відновити своє прізвище.

"Вони всі нещодавно зібралися на веселий обід, щоб діти могли погуляти", — продовжив інсайдер, додавши, що "розлучення ніколи не буває легким".

"Діти ладнали і веселилися разом. Лопес щаслива бачити веселих дітей разом. Щасливі діти — це її пріоритет", — сказало джерело.

Лопес, за словами інсайдерів, непросто переживає розставання з Аффлеком. Незважаючи на їх розрив, знаменитості залишилися в дружніх відносинах і навіть возз’єднався для дружнього обіду 14 вересня, в якому взяли участь четверо з п’яти їхніх дітей, Вайолет, яка зараз навчається в Єльському університеті в Нью-Гейвені, штат Коннектикут, не була присутня.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек закордонні зірки зірки зіркова пара

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