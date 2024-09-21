Дженніфер Лопес знову возз'єдналася з Беном Аффлеком після новини про розлучення

Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек возз’єдналися вдруге після новини про розлучення. Зустріч відбулася через кілька днів після обіду в Беверлі-Гіллз.

Про це пише Daily Mail.

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Пару бачили разом, коли вони були на вечірці своїх дітей у школі в Лос-Анджелесі. Лопес має 16-річних близнюків Макса та Емме з колишнім чоловіком Марком Ентоні, а Аффлек має трьох дітей — Вайолет, Фіна, Семюела, яких виховує з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

55-річна Лопес і 52-річний Аффлек "були дуже привітними", коли йшли по кампусу, де відвідували дітей. Але, незважаючи на їхні дружні стосунки, інсайдер стверджував, що примирення не планується для пари, і вони все ще хочуть розлучитися.

Лопес офіційно подала на розлучення з Аффлеком у другу річницю їхнього весілля в серпні 2022 року після місяців припущень про розлучення.

Вона назвала дату розлучення 26 квітня 2024 року. У пари не було шлюбного договору, коли вони одружилися в липні 2022 року.

У червні вони виставили на ринок свій сімейний дім вартістю 68 мільйонів доларів.

З того часу Бен переїхав у холостяцький будинок за 20 мільйонів доларів у Pacifica Palisades — розташований неподалік від помешкання його колишньої дружини Гарнер — тоді як Джей Ло останніми тижнями вирушила на пошуки нової нерухомості у Лос-Анджелесі.

Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Нещодавно ексзакохан возз'єдналися після розлучення.

Аффлек і Лопес привели своїх дітей Макса, Емме, Семюеля і Фіна на обід в готель Beverly Hills.

Пізніше колишні були сфотографовані за напруженою розмовою в машині Аффлека на стоянці після.

Наприкінці бранчу прибула колишня Бена Дженніфер Гарнер, щоб забрати її двох дітей. Аффлек та Лопес поїхали разом.

Нагадаємо, зірковий комік присоромив Дженніфер Лопес за відверті фото. А раніше ми писали, що експерт з мови тіла розповів, чи дійсно сварився Бен Аффлек із Дженніфер Лопес.