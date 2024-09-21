Дженнифер Лопес снова воссоединилась с Беном Аффлеком после новости о разводе

Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились во второй раз после новости о разводе. Встреча состоялась через несколько дней после обеда в Беверли-Хиллз.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пару видели вместе, когда они были на вечеринке своих детей в школе в Лос-Анджелесе. У Лопес есть 16-летние близнецы Макс и Эмме от бывшего супруга Марка Энтони, а у Аффлека трое детей — Вайолет, Финн, Сэмюэл, которых воспитывает с бывшей женой Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

55-летняя Лопес и 52-летний Аффлек "были очень приветливыми", когда шли по кампусу, где посещали детей. Но, несмотря на их дружеские отношения, инсайдер утверждал, что примирение не планируется для пары, и они все еще хотят развестись.

Лопес официально подала на развод с Аффлеком во вторую годовщину их свадьбы в августе 2022 года после месяцев предположений о разводе.

Она назвала дату развода 26 апреля 2024 года. У пары не было брачного договора, когда они поженились в июле 2022 года.

В июне они выставили на рынок свой семейный дом стоимостью 68 миллионов долларов.

С тех пор Бен переехал в холостяцкое жилье за 20 миллионов долларов в Pacifica Palisades — расположенный неподалеку от дома его бывшей супруги Гарнер — тогда как Джей Ло в последние недели отправилась на поиски новой недвижимости в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Недавно экс-возлюбленные воссоединились впервые после развода.

Аффлек и Лопес привели своих детей Макса, Эмме, Сэмюэля и Фина на обед в отель Beverly Hills.

Позже бывшие были сфотографированы напряженно разговария в машине Аффлека на стоянке.

В конце бранча прибыла бывшая Бена Дженнифер Гарнер, чтобы увести их с актером детей. Аффлек и Лопес ушли вместе.

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