Зірковий комік присоромив Дженніфер Лопес за оголені сідниці на фото

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Джордж Лопес висловився на адресу Дженніфер Лопес за публікацію звабливих знімків після її розлучення з "нещасним" Беном Аффлеком. 55-річна Джей-Ло подала на розлучення з 52-річним Аффлеком минулого місяця на їхню річницю весілля — і наступними днями приголомшила, оголивши форми у зухвалому купальнику.

Про це пише Daily Mail.

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Комік Лопес сказав у епізоді подкасту Politickin на iHeartRadio: "Ви подивіться на Бена Аффлека — ви ніколи не бачили нікого більш нещасного та одруженого. І Дженніфер Лопес публікує твіт... Селфі зі своїми сідницями, це майже як "наступний!".

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Він додав, що вважає, що Дженніфер "не може пережити" негативну реакцію, яку вона отримала через селфі, будучи ще одруженою із актором.

"Їхнє розлучення ще не остаточне, вони вже фотографують свої сідниці. Мовляв, наступний!" — сказав актор.

Він також порівняв шлюб Бена і Джен з романом засновника та власника Amazon Джеффа Безоса з нареченою Лорен Санчес, сказавши, що вони обидва "латиноамериканці, які були двічі одружені".

"На Amazon можна знайти будь-що. Ви, мабуть, можете знайти латиноамериканку без дітей, розумієте?" — сказав актор.

Нагадаємо, стали відомі подробиці розлучення Бена Аффлека та Дженніфер Лопес. А раніше ми писали, що Дженніфер Лопес показала відверте селфі.