Джей Ло вразила сміливим фото після розлучення з Беном Аффлеком

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес після розлучення з Беном Аффлеком, поділилась знімком у купальнику. 55-річна знаменитість продемонструвала фігуру у селфі у білому.

Фото зірка опублікувала в Instagram.

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Лопес поділилася фото після новини про те, що вона нарешті подала документи на розірвання шлюбу з Аффлеком в другу річницю їхнього весілля, 22 серпня. Зірка також раніше поділилася дописом, де вона позує у футболці з написом про те, що "Все розгортається в божественному порядку", а на іншій футболці було написано: "вона розквітає, її ніхто не турбує".

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Джей Ло назвала дату свого розставання з Беном наприкінці весни 26 квітня. Вона опублікувала свій перший допис у соціальних мережах після того, як подала на розлучення, посилаючись на "непримиренні розбіжності".

Згідно з юридичними документами, які вона подала без адвоката, їх офіційна дата розлучення була ще в квітні. У травні 2023 року пара придбала нерухомість із 12 спальнями та 24 ванними кімнатами за 60 мільйонів доларів після майже двох років пошуку будинку. Кілька тижнів вони намагалися розвантажити будинок, який зараз продається за 68 мільйонів доларів. Бен також нещодавно придбав житло в Пасіфік Палісейдс за 20 мільйонів доларів.

Нагадаємо, астролог розповіла про причини розлучення Джей Ло. А раніше ми писали, що друзі розкрили подробиці шлюбу Дженніфер Лопес.