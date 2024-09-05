Джей Ло поразила смелым фото после развода с Беном Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком поделилась снимком в купальнике. 55-летняя знаменитость продемонстрировала фигуру в селфе в белом.

Фото звезда опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Дженнифер Лопес не унывает после развода

Лопес поделилась фото после новости о том, что она наконец-то подала документы на расторжение брака с Аффлеком во вторую годовщину их свадьбы, 22 августа. Звезда также ранее поделилась постом, где она позирует в футболке с надписью о том, что "Все разворачивается по божественному замыслу", а на другой футболке было написано: "она расцветает, ее никто не беспокоит".

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Джей Ло назвала дату своего расставания с Беном — конец весны 26 апреля. Она опубликовала свой первый посте в социальных сетях после того, как подала на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия".

Согласно юридическим документам, которые она подала без адвоката, их официальная дата развода была еще в апреле. В мае 2023 года пара приобрела недвижимость с 12 спальнями и 24 ванными комнатами за 60 миллионов долларов после почти двух лет поиска дома. Несколько недель они пытались разгрузить дом, который сейчас продается за 68 миллионов долларов. Бен также недавно приобрел жилье в Пасифик Палисейдс за 20 миллионов долларов.

Напомним, астролог рассказала о причинах развода Джей Ло. А раньше мы писали, что друзья расскрыли подробности брака Дженнифер Лопес.