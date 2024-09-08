Звездный комик пристыдил Дженнифер Лопес за обнаженные ягодицы на фото

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Джордж Лопес высказался в адрес Дженнифер Лопес за публикацию соблазнительных снимков после ее развода с "несчастным" Беном Аффлеком. 55-летняя Джей-Ло подала на развод с 52-летним Аффлеком в прошлом месяце на их годовщину свадьбы — и в последующие дни ошеломила, обнажив формы в дерзком купальнике.

Об этом пишет Daily Mail.

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Комик Лопес сказал в эпизоде подкаста Politickin на iHeartRadio: "Вы посмотрите на Бена Аффлека — вы никогда не видели никого более несчастного и женатого. И Дженнифер Лопес публикует твит...селфи со своими ягодицами, это почти как "следующий!".

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Он добавил, что считает, что Дженнифер "не может пережить" негативную реакцию, которую она получила из-за селфи, будучи еще замужем за актером.

"Их развод еще не окончательный, они уже фотографируют свои ягодицы. Мол, следующий!" — сказал актер.

Он также сравнил брак Бена и Джен с романом основателя и владельца Amazon Джеффа Безоса с невестой Лорен Санчес, сказав, что они оба "латиноамериканцы, которые были дважды замужем".

"На Amazon можно найти что-нибудь. Вы, пожалуй, можете найти латиноамериканку без детей, понимаете?" — сказал актер.

Напомним, стали известны подробности развода Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. А раньше мы писали, что Дженнифер Лопес показала откровенное селфи.